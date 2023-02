ASSE : Maintien de Saint-Etienne, Jérémy Clément reste optimiste

Publié par ALEXIS le 09 février 2023 à 18:39

Après Josuha Guilavogui, Jérémy Clément, un autre ancien joueur de l’ ASSE, s’est montré optimiste sur le maintien de Saint-Etienne en Ligue 2.

Les avis sur la situation difficile de l’ ASSE se multiplient. D'anciens dirigeants, joueurs et supporters ne laissent pas passer une seule occasion pour se prononcer sur la menace de relégation qui plane sur l’AS Saint-Etienne. Cette semaine, Josuha Guilavogui a évoqué le cas des Verts, actuels 18es de Ligue 2 et relégables après 22 journées. Il a accordé son soutien et sa confiance à la direction du club ligérien pour redresser la barre. Et cela a un peu froissé les supporters des Verts, surtout ceux qui contestent la gestion de la haute direction actuelle.

« C’est très compliqué à l' ASSE, mais j'ai confiance en Loïc Perrin (coordinateur sportif) et aux gens qui sont à la tête du club. Je pense qu'ils ont fait un bon recrutement cet hiver », a-t-il confié sur beIN Sports.

ASSE : Jérémy Clément, « je crois que ça va tourner pour Saint-Etienne »

Ancien coéquipier de Josuha Guilavogui à Saint-Etienne (entre 2011 et 2013), Jérémy Clément est du même avis que le joueur du VfL Wolfsburg. Il estime que les dirigeants en place, notamment Loïc Perrin et Laurent Batlles, vont trouver la solution pour se maintenir en Ligue 2. « C’est le côté ancien joueur qui parle. Je crois en l’humain, en Loïc Perrin, en Laurent Batlles et aux personnes que j’ai côtoyées. Je crois que ça va tourner pour Sainté, j’espère en tout cas. Les personnes en places sont compétentes pour redresser la barre », a déclaré l’ancien milieu défensif de l’ ASSE (2011-2017) dans le quotidien Le Progrès.

Jérémy Clément est désormais l’entraîneur d’Andrézieux-Bouthéon FC, club évoluant en National 2. Toutefois, il reste toujours attentif à la situation des Verts.