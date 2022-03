ASSE : OL, Confidences inédites d’un ex-Vert sur l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 15:55

Ancien joueur de l' ASSE, Jérémy Clément est revenu sur son passage à Saint-Étienne. Il raconte son bien-être dans le Forez et la force collective des Verts.

ASSE : Jérémy Clément, « j’ai pris du plaisir... notamment à l’ ASSE »

Jérémy Clément a eu un parcours un peu étonnant. Formé à l’OL où il aura connu ses débuts professionnels dans l'élite en 2003, le milieu de terrain français a vécu ses plus belles heures chez le rival, l' AS Saint-Etienne. Après un détour chez les Rangers de Glasgow (Écosse) et au PSG, où il aura lutté un moment pour ne pas descendre en Ligue 2, le natif de Béziers avait posé ses valises dans la Loire en juillet 2011 pour une aventure de près de 6 ans chez les Verts.

Un parcours mouvementé à l' ASSE pour lequel Jérémy Clément garde des souvenirs impérissables qu’il raconte dans son livre intitulé Pour le plaisir. Dans ses confidences sur son parcours de footballeur, il a confié au quotidien Le Progrès son amour pour le club ligérien. " j’ai pris du plaisir dans tous les clubs où je suis passé, notamment à l’ ASSE " a déclaré l'ancien milieu offensif.

Clément garde des souvenirs inoubliables de l'AS Saint-Étienne

Une expérience à Saint-Étienne, riche en émotions, en termes de relations humaines et de résultats. " Il y a les relations humaines, d’abord. J’ai côtoyé des gens avec lesquels je me suis super bien entendu. On a créé des liens. Je repense à tous ces moments de partage […]. C’était tellement enrichissant, il y avait tellement d’émotions que j’ai pris un maximum de plaisir », a témoigné l’ancien N°6 de Sainté.

Malgré un passage remarqué au Paris SG, Jérémy Clément a avoué que l’ ASSE a été le club qui l'a rendu le plus heureux dans sa carrière : " J’avais acquis la plénitude de mes moyens. J’étais heureux. Tout était réuni : les résultats, mon niveau, un groupe de personnes formidables autour de moi, les supporters. Une vraie force collective se dégageait de l’équipe. On était dur à battre parce qu’on avait des liens très forts entre nous, sur et en dehors du terrain ". Notons que Clément s'est depuis reconverti entraîneur et dirige actuellement le club de Bourgoin-Jallieu en National 3.