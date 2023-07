En quête de renforts pour la saison prochaine, le PSG multiplie les pistes et pourrait bien frapper un gros coup en Ligue 1 dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Bradley Barcola, nouvelle cible du Paris SG ?

Ce week-end, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que le Paris Saint-Germain est intéressé par le profil du prodige de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola. Après six mois de très haut niveau sous les couleurs lyonnaises et des performances XXL à l’Euro Espoirs avec l’Équipe de France, l’ailier de 20 ans, qui a récemment rejoint l’écurie du célèbre agent Jorge Mendes, réputé proche de Luis Campos, aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens.

Une information confirmée par RMC Sport, qui assure que Luis Enrique, le futur coach du PSG, aurait déjà validé le recrutement de Bradley Barcola que le club de la capitale lorgne depuis plusieurs jours. Auteur de 5 buts et 10 passes décisives en 37 matches de Ligue 1, l’ancien protégé de Jean-Michel Aulas a été l’une des grandes révélations de cette saison et son transfert pourrait facilement atteindre les 50 millions d’euros, à en croire le journal AS. Pour autant, l’intérêt du PSG pour le jeune attaquant ne serait pas aussi si évident.

Aucun contact entre le PSG et le clan Barcola

Selon les renseignements délivrés par Arnaud Hermant sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, les contacts entre le Paris Saint-Germain et Bradley Barcola date d’il y a longtemps, lorsque le coéquipier de Rayan Cherki était encore représenté par ses anciens agents. Mais depuis qu’il est désormais sous la coupole de Jorge Mendes, il n’a pas encore été question d’une négociation pour son éventuel transfert à Paris.

« Barcola au PSG ? Je ne sais pas quoi vous dire… vraisemblablement, il faut mettre Cherki avec lui pour faire une ligne offensive lyonnaise. Il vient de changer d’agent, il est passé chez Jorge Mendes. On connait la filiation Mendes, Campos, PSG, on fait des affaires entre amis. Barcola au PSG, moi, je n’y crois pas trop, mais il y a peut-être eu des discussions il y a quelque temps avec ses anciens conseillers. Mais des discussions récentes pour Barcola à Paris, je n’y crois pas trop », a expliqué le journaliste de L’Équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Barcola ne devrait pas manquer de prétendants s’il est placé sur le marché cet été.