Avec la volonté de renforcer son secteur défensif pendant ce mercato estival, le FC Nantes a coché le nom d'un défenseur de l'OM.

Mercato OM : Jordan Amavi dans les petits papiers du FC Nantes

Le FC Nantes cherche désespérément à se renforcer en ce début de mercato estival. Alors que plusieurs cadres sont sur le départ, notamment Ludovic Blas qui est proche de rejoindre le Stade Rennais, les dirigeants jaune et vert peinent à se montrer actif sur le marché des transferts.

Pour le moment, le FC Nantes a levé l'option d'achat de 6 millions d'euros pour Mostafa Mohamed, et a récemment bouclé la prolongation de Marcus Coco, dont l'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures. En ce qui concerne les pistes potentielles, les Canaris sont à la recherche d'un latéral gauche, et travaillent activement sur le dossier Oleg Reabciuk.

Toutefois, la piste menant au défenseur moldave est difficile, et le FC Nantes aurait d'ores et déjà identifié un plan B qui est actuellement à l'Olympique de Marseille. Selon les informations divulguées par Foot Mercato, les dirigeants nantais seraient intéressés par Jordan Amavi, et des renseignements auraient déjà été pris à Marseille pour le latéral gauche de 29 ans.

L'OM veut lui trouver une porte de sortie

Récemment de retour d'un prêt non concluant à Getafe, Jordan Amavi ne devrait pas s'éterniser à l'OM cet été. Malgré son envie et sa détermination à s'imposer sous les ordres de Marcelino, Pablo Longoria lui cherche une porte de sortie, et n'envisage pas de le conserver dans l'effectif marseillais.

L'intérêt du FC Nantes pourrait donc enlever une sacrée épine du pied à Pablo Longoria, qui se retrouve également confronté au retour de Pol Lirola, lui aussi indésirable aux yeux des dirigeants marseillais. Le président de l'OM n'a donc plus qu'à espérer que le FCN soit devancé dans le dossier Oleg Reabciuk, pour se rabattre sur Jordan Amavi.