Véritable icône de l'AJ Auxerre après son passage de 1999 à 2004, Djibril Cissé fait son grand retour à l'AJA aux côtés de Christophe Pélissier.

Mercato AJ Auxerre : Djibril Cissé interviendra auprès des attaquants de l'AJA

C'est un retour pour le moins inattendu qui devrait râvir les supporters de l'AJ Auxerre. Ce lundi après-midi, le club bourguignon a officialisé l'arrivée de Djibril Cissé en tant que nouvel entraîneur des attaquants via un communiqué officiel.

"Il est de retour ! 19 ans après son départ en tant que joueur pour le mythique Liverpool FC, Djibril Cissé revient à la maison. Le meilleur buteur de Ligue 1 en 2002 et 2004 interviendra chaque semaine auprès de nos attaquants, en étroite collaboration avec Christophe Pélissier et son staff technique. Notre ancien avant-centre, qui va entamer son cursus pour devenir entraîneur, prodiguera également de précieux conseils et partagera son expérience aux jeunes attaquants de l’équipe réserve. Un retour aux sources et un passage de témoin évident pour l’un des plus grands joueurs formés à l’AJA. Bon retour chez toi Djibril !"

Djibril Cissé, une légende de l'AJ Auxerre

Sur ces cinq années passées à l'AJ Auxerre, Djibril Cissé s'est fait un nom en Bourgogne, ainsi que dans l'Europe toute entière. Véritablement lancé par Daniel Rolland, entraîneur de l'AJA à l'époque, durant la saison 2000-2001, l'attaquant français prend rapidement ses marques et finit la saison avec 35 matchs disputés toutes compétitions confondues pour un total de 15 buts inscrits.

Des débuts prometteurs avant une véritable éclosion l'année suivante, où Djibril Cissé termine meilleur buteur de Ligue à l'issue d'une saison où il s'offre 22 réalisations en championnat. Une performance qu'il réitère deux ans plus tard, en explosant son record personnel avec 26 buts inscrits en Ligue 1. À l'issue de cette saison, l'attaquant français file à Liverpool, avant de s'offrir une avnture de prestige du côté de l'OM.