Après une première saison manquée avec l'OM, Vitinha va devoir se relancer pour tenter d'accrocher une place de titulaire. Une icône de Marseille le défend.

Djibril Cissé défend Vitinha après sa saison manquée

Pointé du doigt par de nombreux supporters de l'OM après sa première saison délicate en Ligue 1, Vitinha ne semble plus aussi légitime qu'à ses débuts à Marseille, d'autant plus avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait être titulaire en attaque. Cependant, Vitinha ne devrait pas partir cet été, et va tout faire pour renverser la vapeur. Il a même un soutien de taille, puisque Djibril Cissé, icône de l'OM, s'est prononcé sur le cas du Portugais, dans un entretien accordé à L'Équipe.

L'ancien joueur de Marseille a tenté d'expliquer les difficultés rencontrées par Vitinha. "Moi, je l'aime bien, Vitinha ! C'est dur de marquer des buts et il faut savoir être patient. Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai eu des débuts compliqués. [...] Il y a des périodes comme ça. Tu changes de vie, de statut, tu es le joueur le plus cher de l'OM et tu n'as rien demandé, tu as 20 ans, d'un coup, on te met un sac de 800kg sur le dos et il faut que tu le portes."

Djibril Cissé voit Vitinha en sauveur contre Panathinaïkos

Pour Djibril Cissé, l'histoire est loin d'être finie entre Vitinha et l'OM. Pour lui, il faut juste être patient, et laisser le joueur prendre ses marques, lui qui avait montré de très belles choses au Portugal, et qui semble avoir le talent nécessaire pour s'imposer à l'Olympique de Marseille.

Interrogé également sur le match de ce mercredi soir, Djibril Cissé livre un verdict intéressant. "La qualification entre l'OM et le Pana ? Honnêtement, je ne peux pas dire, mon cœur ne me laisse pas choisir. Après, sportivement, je pense que l'OM est un cran au-dessus. Mais sur deux matches, tout est balayé. Ça va se jouer sur la gestion des nerfs et la gestion des moments clé, il ne faudra pas rater les occasions. Et c'est sur ce genre de matches que Vitinha peut commencer son histoire."