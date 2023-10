Alors que la Vente OM serait un dossier déjà réglé selon Thibaud Vézirian, une ancienne gloire du club olympien a lancé un avertissement aux Saoudiens.

Plus qu’une question de temps avant l’officialisation de la Vente OM ?

Sur la chaîne YouTube Canal Olympien, le journaliste d’investigations Thibaud Vézirian a confirmé que le processus de la vente de l’Olympique de Marseille est irréversible et devrait conduire à l’arrivée d’investisseurs saoudiens à la tête du club de la Canebière à la place de Frank McCourt.

« Ça parait obligatoire, ça parait logique, ça parait inéluctable que ce soit fait à ce moment-là. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, mais je l'espère, même avant l'été prochain, sinon ce serait vraiment devenu un sketch délirant. De toute façon on le voit, Frank McCourt ne vient plus, ne se soucie plus du club, ne donne plus de directive, ne présente pas d'organigramme et ne se soucie pas de ce qui se passe. Au point de quitter le Conseil de surveillance et d'être obnubilé par son nouveau projet... », a récemment expliqué Thibaud Vézirian. En attendant l’officialisation de cette opération attendue depuis bien longtemps, d’anciennes figures de l’OM donnent déjà de la voix pour prévenir les futurs repreneurs sur les erreurs à éviter.

Djibril Cissé : « Marseille, c’est vital. C’est vital d’avoir les supporters »

À l’instar d’autres anciens de l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé suit avec attention le dossier Vente OM. Lors d’un live pour TeamFootball, l’ancien international français a ainsi donné sa position sur une éventuelle reprise de l’OM par l’Arabie Saoudite. Sans langue de bois, l’enfant d’Arles a prévenu les potentiels repreneurs de l’OM que si c’est pour venir écarter les supporters, mieux vaut aller acheter un autre club.

« Marseille, c’est vital. C’est vital d’avoir les supporters. C’est vital d’avoir des tifos, de l’animation et de la vie dans le stade. Donc je pense qu’il faudra composer avec et s’entendre sur ce point là. Je pense justement que ce qui fait venir les Saoudiens, c’est ça. C’est l’ambiance, le coeur, l’amour. Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club », a confié Djibril Cissé. L’Arabie saoudite sait donc à quoi s’attendre en cas de rachat de l’OM.