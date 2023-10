Alors que Djibril Cissé explique l’inefficacité actuelle de Randal Kolo Muani par le poids de son transfert au PSG, Didier Deschamps n’est pas du même avis.

PSG : Djibril Cissé pense que Randal Kolo Muani a du mal à digérer son transfert

Recruté pour 95 millions d'euros dans les ultimes moments du dernier mercato estival, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, a changé de dimension en rejoignant les rangs du Paris Saint-Germain. Mais l’international français de 24 ans ne semble pas encore en avoir terminé avec sa phase d’adaptation. Auteur de prestations assez ternes depuis le début de la saison, l’ancien buteur du FC Nantes peine également à se montrer décisif en sélection. Interrogé sur la situation du protégé de Luis Enrique, Djibril Cissé estime qu’il n’a pas encore digéré son transfert historique au PSG.

« C’est le jeu. Bien sûr que quand on est l’attaquant d’un grand club européen et qu’on arrive en sélection les attentes ne sont plus les mêmes que lorsque tu portes les couleurs d’Auxerre ou de Francfort. Je l’ai vécu après mon transfert à Liverpool. Tu portes un costume différent, donc les gens sont moins tolérants, tu as moins le droit de te louper », a expliqué Djibril Cissé dans L’Équipe de Greg. Un point de vue que ne partage pas forcément le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

Deschamps sur Kolo Muani : « Il est tranquille et serein »

En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Bleus est monté au créneau pour défendre le nouveau numéro 23 du Paris Saint-Germain. Contrairement à Djibril Cissé, Didier Deschamps ne voit pas Randal Kolo Muani plié sous le poids de son gros transfert à Paris puisqu’il le trouve toujours avec la même volonté, tranquille et serein.

« Avec vos critiques, ça ne va pas aller dans le bon sens même si c’est quelqu’un de plutôt tranquille et serein (…) Évidemment, tout est allé très vite pour lui, avec son arrivée à Paris avec un transfert XXL. Mais sur le terrain, il est toujours avec la même volonté, la même disponibilité (…) Touché ? Non, je ne pense pas, car il est toujours relativement calme. Mais je le répète, tout a été très vite pour lui (…), mais bien évidemment, il a envie de faire mieux », a répondu le mentor de Randal Kolo Muani en sélection.