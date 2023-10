Enzo, 23 ans, originaire de Rennes. Passionné de football depuis mon plus jeune âge. J'ai rejoint l'équipe de Foot sur 7 en octobre 2022 après un s...

Alors que Randal Kolo Muani fait l'objet de vives critiques ces derniers jours, une gloire de l'AJ Auxerre a récemment pris sa défense.

PSG : Randal Kolo Muani peine à lancer sa saison

Que ce soit sous le maillot du PSG ou de l'Équipe de France, Randal Kolo Muani ne répond pas aux attentes pour le moment. Depuis son arrivée à Paris dans les toutes dernières minutes du mercato estival, l'attaquant formé au FC Nantes n'a inscrit que deux petits buts en championnat, et n'est pas aussi influent sur le jeu que lorsqu'il était à Francfort.

Titularisé sur le front de l'attaque française, vendredi face aux Pays-Bas, Randal Kolo Muani ne s'est jamais montré dangereux, et a trop peu apporté pour marquer des points aux yeux de Didier Deschamps. Il a cédé sa place à dix minutes de la fin de la rencontre, frustré par la qualité de sa prestation. Mardi, à l'occasion du match amical entre la France et l'Écosse, l'attaquant parisien aura peut-être une énième opportunité de briller. Et cette fois-ci, mieux vaut ne pas la louper.

Djibril Cissé prend la défense de Kolo Muani

Lui aussi a connu des périodes de moins bien dans son incroyable carrière. Passé par l'OM, Liverpool et surtout l'AJ Auxerre, Djibril Cissé est revenu sur la situation de Randal Kolo Muani. Pour lui, une chose est sûre, le joueur parisien est encore marqué par son occasion ratée en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine.

"Je vois un mec qui essaye, qui ne se cache pas, mais qui est encore atteint par cette occase-là. C’est un truc qui marque. Tant qu’il n’aura pas exorcisé ça, par exemple en marquant sur un très gros match, ce moment va le handicaper mentalement. Alors, oui, il force peut-être un peu les choses. Le jour où il sera libéré, il avancera."