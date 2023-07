Après avoir bouclé six signatures prêtes à être officialisées, le PSG s’apprêterait à ouvrir des négociations pour un crack bien connu dans la capitale.

Mercato PSG : Le Paris SG veut rapatrier Xavi Simons cet été

Auteur d’une première saison éblouissante sous les couleurs du PSV Eindhoven, avec notamment 19 buts et 9 passes décisives en 34 matches d’Eredivisie, couronné par le titre de co-meilleur buteur du championnat hollandais, Xavi Simons a plus qu’impressionné tout son monde, particulièrement son club formateur, le Paris Saint-Germain, qui veut absolument le faire revenir dès cet été. Convaincus par le potentiel du milieu de terrain offensif, les dirigeants parisiens devraient prochainement passer à l’offensive afin de tenter de le convaincre de revenir en Ligue 1.

Discussions à venir entre le clan Xavi Simons et le PSG

Ce lundi, le journaliste italien Fabrizio Romano confirme que le Paris Saint-Germain veut convaincre Xavi Simons de revenir en Ligue 1 cet été. Un rendez-vous serait ainsi programmé entre les deux parties dans les jours à venir. En cédant le joueur de 20 ans au PSV Eindhoven en juillet passé, le club de la capitale a pris soin d’inclure dans son contrat une clause de rachat fixée à 6 millions d’euros et uniquement valable durant ce mois de juillet.

Selon le spécialiste mercato de Sky Italia, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos prévoient de rencontrer prochainement les représentants de Xavi Simons afin de négocier son possible retour. L’objectif du Paris SG sera de présenter son projet et ses idées puis de laisser le jeune international néerlandais prendre une décision.

Également courtisé en Angleterre, en Espagne et en Italie, Xavi Simons pourrait aussi faire le choix de tenter une expérience différente afin de voir autre chose. En cas de retour de Simons, le Paris SG serait dans l’obligation de lui faire de la place en se séparant d’un milieu offensif, en l’occurrence Carlos Soler, qui intéresse toujours l’Atlético Madrid et son entraîneur Diego Simeone.