Après avoir quasiment bouclé les arrivées d'Enzo Le Fée et de Ludovic Blas en ce début de mercato, le Stade Rennais tient un accord pour un défenseur.

Mercato Stade Rennais : Lorenz Assignon va prolonger jusqu'en 2027

Le Stade Rennais continue d'être sur tous les fronts en ce début de mercato estival. Maintenant que les dossiers Ludovic Blas et Enzo Le Fée sont quasiment bouclés, Florian Maurice se lance à la recherche du successeur d'Hamari Traoré, parti libre à la Real Sociedad il y a quelques semaines. Vendredi dernier, un intérêt du SRFC pour Fabien Centonze a été évoqué, mais la piste est trop onéreuse pour le board rennais, qui ne compte pas mettre les 6 à 8 millions demandés par le FC Nantes pour céder son défenseur. En attendant de se positionner sur une autre piste, les dirigeants se concentrent sur un dossier important en interne, avec le jeune Lorenz Assignon, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Stade Rennais.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs autour d'une prolongation du latéral droit de 23 ans se multiplient, et les choses s'accélèrent ce mardi, d'après François Rauzy. Le journaliste de France Bleu Armorique indique qu'un accord a été trouvé entre le Stade Rennais et Lorenz Assignon autour d'une prolongation de contrat jusqu'en 2027. Il précise également que la signature sera officialisée prochainement.

Ludovic Blas attendu ce mardi pour passer sa visite médicale

Il devrait être la première recrue rennaise de l'été. Après qu'un accord entre le SRFC et le FC Nantes ait été trouvé autour d'un transfert d'environ 15 millions d'euros, Ludovic Blas est attendu ce mardi dans la capitale bretonne pour passer sa visite médicale et s'engager avec les Rouge et Noir. Si ses examens se déroulent sans encombres, l'officialisation pourrait tomber dans la journée.

En ce qui concerne Enzo Le Fée, étant donné que l'Euro Espoirs est terminé pour les Bleuets, son arrivée au Stade Rennais devrait intervenir dans les prochains jours.