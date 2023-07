En difficulté à l’OM, Vitinha sera-t-il cédé durant ce mercato estival ? Le président marseillais Pablo Longoria a lâché un indice sur son avenir.

Il y a six mois, l'Olympique de Marseille avait placé de grands espoirs en l’arrivée de Vitinha, l'attaquant portugais recruté pour épauler Alexis Sanchez en attaque. Cependant, le jeune joueur n'a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui. Malgré une première partie de saison intéressante avec Braga, sa performance s'est révélée décevante à Marseille, avec seulement deux buts en 18 matchs.

Mercato OM : Pablo Longoria prend position pour Vitinha

Ses piètres prestations sous les couleurs de l’OM ont alors suscité de vives critiques à son égard, alimentant ainsi les spéculations sur un possible départ du jeune joueur durant ce mercato. Toutefois, Pablo Longoria a réitéré sa confiance en Vitinha et a demandé de la patience envers le jeune attaquant. Le président de l’Olympique de Marseille a souligné les difficultés d'adaptation et la pression qui pèse sur le jeune attaquant portugais en raison du montant élevé de son transfert.

Néanmoins, Pablo Longoria a insisté sur l'importance de lui donner le temps de s'adapter à l'équipe phocéenne et à la méthodologie de son nouvel entraîneur. Malgré les attentes élevées, le dirigeant marseillais souhaite que Vitinha réussisse à l’OM et demande un jugement mesuré de ses performances actuelles.

"Vitinha a la pression et on doit faire avec. Ce n'est pas une critique. Le prix de la transaction peut mettre la pression aussi. Un attaquant a besoin de la confiance. Il faudra qu'il s'adapte à la nouvelle méthodologie. On connaît les attentes, mais c'est important d'avoir la tête froide. On veut que tout se passe bien", a-t-il indiqué en conférence de presse dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pablo Longoria n’a donc pas l’intention de se séparer de Vitinha durant ce mercato estival. La patience et la confiance sont les maîtres mots pour permettre au jeune attaquant de se développer et de s'épanouir au sein de l'équipe marseillaise. Il devra batailler pour convaincre son nouvel entraîneur Marcelino, qui espère attire attirer de nouveaux renforts offensifs cet été.