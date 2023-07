Toujours limité financièrement, l’OM a besoin de réduire sa masse salariale. Pour y parvenir, Pablo Longoria a déjà placé trois joueurs sur la liste des départs.

Mercato OM : Les trois joueurs que Pablo Longoria veut mettre à la porte

C'est parti pour la saison 2023-2024 de l’Olympique de Marseille. Le groupe professionnel de l’OM a fait son retour à l'entraînement ce lundi après quelques semaines de vacances. Les joueurs marseillais ont passé les traditionnels tests physiques d'intersaison, en attendant la prise de fonction de leur nouvel entraîneur Marcelino, attendu dans la soirée. Les internationaux ayant des matchs à disputer avec leurs sélections, comme Chancel Mbemba, Cengiz Ünder ou encore Pape Gueye, bénéficieront de quelques jours de vacances supplémentaires avant de rejoindre le groupe de l’OM la semaine prochaine pour un stage en Allemagne.

En attendant, l’effectif marseillais connaît quelques changements. La première recrue de l’ère Marcelino à Marseille, Geoffrey Kondogbia, est arrivée à la Commanderie, et d’autres renforts sont espérés dans les jours à avenir. Mais avant de poursuivre son recrutement estival, la direction de l’OM devra se séparer d’un bon nombre de joueurs. Malgré une amélioration de sa situation financière, l’Olympique de Marseille est encore loin de pouvoir rivaliser avec les plus grosses écuries européennes sur les plus gros dossiers. Un dégraissage est donc nécessaire pour faire rentrer des liquidités et faire baisser la masse salariale. Quels seront donc les joueurs sacrifiés cet été ?

Jordan Amavi dans le viseur du FC Nantes mais...

Dans son édition du jour, La Provence indique que le président Pablo Longoria a prévu de se séparer de « huit à neuf joueurs » durant ce mercato estival. Selon les indiscrétions de La Minute OM, Pol Lirola, Jordan Amavi et Konrad de la Fuente figurent sur cette liste de partants. Ces trois joueurs, qui étaient prêtés la saison dernière, ne devraient pas poursuivre sous les couleurs marseillaises la saison prochaine. La direction de l'OM leur recherche une nouvelle porte de sortie cet été. Ces départs permettront également de réajuster l'effectif marseillais et de faire de la place aux nouveaux arrivants.

Pour l'instant, seul le FC Nantes semble s'intéresser de très près au profil de Jordan Amavi, mais le défenseur de 29 ans ne serait pas une priorité pour les Canaris. Ses représentants travaillent aussi en coulisse pour lui trouver un nouveau point de chute où il pourra bénéficier de plus de temps de jeu. Le mercato estival s'annonce donc crucial pour l'OM, qui doit trouver le juste équilibre entre son équipe et assurer sa stabilité financière.