Alors que l'OM n'est plus très serein en ce qui concerne la prolongation d'Alexis Sanchez, un attaquant du Benfica arrive à Marseille.

Mercato OM : Iuri Moreira va signer à Marseille

Pablo Longoria tient son premier renfort offensif de l'été. Désireux de recruter a minima deux attaquants pour répondre aux attentes de Marcelino, le président marseillais est allé piocher du côté de Benfica ces dernières heures. Selon les informations révélées par L'Équipe, luri Moreira, jeune attaquant de 19 ans et libre de tout contrat, va rejoindre gratuitement l'Olympique de Marseille.

Le jeune joueur portugais a disputé la Youth League la saison dernière, en prenant part à quatre rencontres sans inscrire le moindre but. Son arrivée aura pour but de renforcer le centre de formation de l'OM, et il est peu probable de le voir jouer avec les professionnels la saison prochaine. Ce recrutement ne devrait donc pas suffire à réduire les nombreuses inquiétudes chez les supporters marseillais, pas vraiment satisfaits du début de mercato estival de Pablo Longoria.

Alexis Sanchez, son départ se rapproche

Pablo Longoria a certainement voulu rassurer tout le monde mardi en conférence de presse. Mais pour la plupart des observateurs, cela ne fait guère de doute, Alexis Sanchez ne sera sans doute pas un joueur de l'OM la saison prochaine. Un scénario que L'Équipe commence également à confirmer depuis mardi soir.

Le quotidien sportif explique que Pablo Longoria proposerait un salaire inférieur à celui de la saison passée à cause de l'incertitude vis-à-vis de la participation en Ligue des Champions. De plus, l'attaquant chilien aurait d'ores et déjà rendu sa propriété qu'il détenait à Marseille, ce qui semble vouloir signifier qu'il n'a pas l'intention de rester dans la cité phocéenne. Si son départ venait à se confirmer, le coup dur serait immense pour le club et ses supporters, et Pablo Longoria va devoir sérieusement s'activer pour le remplacer, car la Ligue des Champions commence dès le 7 août pour l'OM.