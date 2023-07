Alors que le PSG a présenté Luis Enrique comme nouvel entraîneur, Xavi Simons pourrait faire son retour au Parc des Princes.

Mercato PSG : Paris active la clause de Xavi Simons

Malgré une impressionnante vague de départs qui se dessine, le PSG aurait décidé de faire revenir Xavi Simons. En effet, selon Fabrizio Romano, la direction parisienne aurait activé une clause qui lui permettrait son retour pour 6 millions d'euros. Une aubaine quand on sait que le joueur est estimé à 40 millions d'euros.

Parti librement l'année dernière malgré le souhait de le prolonger afin qu'il puisse effectuer un prêt, Xavi Simons s'engage avec le PSV Eindhoven. Un pari réussi pour l'ancien joueur du FC Barcelone, puisqu'il remportera deux trophées, la Super Coupe et la Coupe des Pays-Bas, en terminant co-meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations.

Xavi Simons pas chaud pour partir

Malgré l'activation de la clause, le PSG n'est pas en forte position dans ce dossier. Tout réside dans le choix de l'international néerlandais de revenir au club ou non. Xavi Simons a jusqu'au 31 juillet pour se décider. Interrogé sur la possibilité d'un éventuel retour en France, il déclarait qu'un départ n'était pas dans les tuyaux.

"Beaucoup de choses ont changé maintenant. Je n'ai pas encore rencontré et parlé au nouveau coach. Je vais parler avec lui et m'asseoir avec le PSV, après, je discuterai de mon avenir. Je suis au courant de la clause du PSG pour me faire revenir. (...) Je vais bientôt prendre une décision, avec ma famille. Pour être honnête, ce n'est pas dans mes projets de partir. Je n'ai d'obligation envers personne. C'est à moi de prendre cette décision."

Lié jusqu'en 2027, Luis Campos va devoir se montrer très convaincant pour le rapatrier au club, le licenciement de Christophe Galtier et l'arrivée de Luis Enrique, qui connaît le joueur du temps où il évoluait à la Masia, pourrait faire pencher la balance.