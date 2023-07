Depuis quelques semaines, l'OGC Nice est recherche de nouveaux latéraux, et le Gym pourrait prochainement boucler deux arrivées.

Mercato OGC Nice : Une première recrue pour le Gym

D'après RMC Sport, l'OGC Nice serait très optimiste quant à la signature de l'arrière droit néerlandais, Joshua Brenet. L'actuel joueur de Twente pourrait être la première recrue du mercato du Gym. Selon L'Équipe, Nice et Twente négocient pour un montant d'environ 1,5 millions d'euros, alors que sa valeur est estimée à 4 millions d'euros sur Transfermarkt. Ce serait un très bon coup pour Nice qui recruterait un international néerlandais à un prix convenable.

Joshua Brenet sort d'une saison aboutie avec Twente, lui qui a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Il possède un profil de latéral très offensif capable de finir face au but. Une acquisition très intéressante pour le club niçois, surtout à un aussi bas prix.

Un autre latéral pisté par Nice

En plus de Joshua Brenet, l'OGC Nice se renseigne aussi sur un latéral gauche. Il arriverait cette fois-ci de République tchèque. Il s'agit de David Jurasek, actuel joueur du Sparta Prague. L'arrière gauche tchèque est très apprécié par la direction et par le nouvel entraîneur Francesco Farioli, mais le club niçois doit faire face à une très forte concurrence, où des clubs comme Leipzig et Brighton se sont renseignés à son sujet. Mais c'est bien Benfica qui est pour l'instant en pole pour signer le Tchèque de 22 ans.

David Jurasek est un latéral gauche plutôt complet qui sort d'une saison réussie avec le Sparta Prague, tant sur le plan collectif avec un titre de champion de République tchèque, que sur le plan individuel. En effet, le Tchèque a inscrit 2 buts et délivrés 13 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. De plus, Jurasek s'est aussi démarqué grâce à sa polyvalence, il a notamment joué plusieurs matchs en défense centrale cette saison. Ce n'est donc pas un hasard si tant de bons clubs visent ce joueur, qui possède de nombreuses qualités des deux côtés du terrain.