Le mercato s’accélère du côté de l’OGC Nice, qui est sur le point de perdre l’un de ses défenseurs. Un accord a été conclu avec Sassuolo.

Mercato OGC Nice : Mattia Viti proche d'un départ

L’OGC Nice a récemment officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur en la personne de Francesco Farioli. Le technicien italien succède ainsi à Didier Digard, qui aura passé six mois à la tête de l’équipe niçoise. L’ancien coach d’Alanyaspor n’est pas connu du grand public, mais reste très prometteur. Il devra trouver les solutions pour relancer le Gym après une saison décevante. Plusieurs joueurs peu utilisés la saison dernière à l’OGC Nice pourraient être relancés avec l’arrivée de Francesco Farioli. Par contre, d’autres joueurs se rapprochent de plus en plus de la sortie.

C’est notamment le cas de Mattia Viti qui ne devrait pas défendre les couleurs niçoises la saison prochaine. Arrivé l'été dernier en provenance d'Empoli pour un montant de 15 millions d'euros, le jeune défenseur central italien n’est pas parvenu à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Il a connu une saison difficile au Gym avec un bilan de 12 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, Mattia Viti envisage de mettre les voiles. Ses velléités de départ ont rapidement alerté ses prétendants.

Un accord trouvé avec Sassuolo pour Mattia Viti

Alors que la Fiorentina était initialement intéressée par son profil, c'est finalement Sassuolo qui est proche de conclure l'affaire. En effet, selon TMW, le club italien vient de trouver un accord avec l'OGC Nice pour un prêt payant de Mattia Viti. Les détails exacts de l'accord n’ont pas été précisés, mais le club niçois envisagerait d'inclure une option d’achat dans ce deal. Il ne reste plus qu'à régler les derniers détails avant d’officialiser le prêt de Mattia Viti à Sassuolo.

L’annonce de son départ ne serait plus qu’une question de jours. Ce départ pourrait offrir au jeune défenseur italien l'opportunité de se relancer en Serie A et de retrouver un environnement qui lui convient le mieux. De son côté, le club présidé par Jean-Pierre Rivère espère pouvoir bénéficier de ce transfert pour alléger sa masse salariale et ouvrir la voie à d'autres mouvements sur le marché des transferts. Avec l'arrivée de Francesco Farioli et les ajustements à venir dans l'effectif, le club niçois compte repartir sur de nouvelles bases et retrouver une dynamique positive pour la saison à venir.