Libre de tout contrat, Sead Kolasinac ne poursuivra pas son aventure à l’OM. Une offre inattendue a joué un rôle déterminant dans son choix.

Mercato OM : L'offre surprenante de l'Atalanta Bergame pour Sead Kolasinac

L'Olympique de Marseille connaît un début de mercato agité, avec des mouvements attendus aussi bien en termes d'arrivées que de départs. En effet, après l'arrivée de sa première recrue estivale en la personne de Geoffrey Kondogbia, l'OM se prépare à perdre certains joueurs clés de son effectif, à commencer par Sead Kolasinac.

Le défenseur bosnien a réalisé une saison intéressante à Marseille, en s'imposant comme un élément indispensable dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor. La direction de l'OM ne souhaitait pas alors perdre un tel joueur. Les négociations pour prolonger son contrat ont ainsi rapidement débuté, et le joueur lui-même semblait ouvert à cette possibilité. Cependant, une offre inattendue a tout chamboulé.

2 millions d'euros par an pour Sead Kolasinac

Selon les informations de L'Équipe, l'Atalanta Bergame s'est immiscée dans ce dossier de manière surprenante en proposant à Sead Kolasinac un salaire de 2 millions d'euros nets pour le convaincre de tourner le dos à Marseille. Cette offensive du club italien a porté ses fruits, puisque l'OM a refusé de s'aligner sur de telles exigences financières pour tenter de retenir son joueur, préférant passer son tour.

En conséquence, Sead Kolasinac n'a pas hésité à accepter l'offre de l'Atalanta Bergame. Les deux parties sont en train de finaliser les derniers détails de son transfert et l'officialisation de sa signature devrait intervenir dans les prochains jours. Cette perte reste un coup dur pour l'OM, car Sead Kolasinac avait démontré son importance au sein de l'équipe. Son départ laisse un vide à combler dans la défense marseillaise.

Le président Pablo Longoria et son équipe devront à présent se concentrer sur la recherche de solutions alternatives pour renforcer leur effectif et compenser le départ de ce joueur clé. Ils devront faire preuve de réactivité et de détermination pour trouver des renforts correspondant aux attentes de Marcelino dans l’optique de construire une équipe compétitive pour la prochaine saison. Les supporters marseillais attendent avec impatience les prochaines recrues du club.