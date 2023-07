Rayan Djédjé réalise un bon début de saison aux États-Unis. La nouvelle recrue de Charlotte Ind. a marqué mardi 4 juillet son 2e but face à Northern Colorado en 16e journée d’USL League One.

Rayan Djédjé marque et se met en avant

La relance de la carrière de Rayan Djédjé aux États-Unis se passe sous les chapeaux de roues. Le milieu de terrain polyvalent, recruté libre après son départ du FC Metz, s’est rapidement acclimaté à la seconde division américaine. Il a inscrit hier son 2e but à l’occasion de son 4e match de championnat sur le terrain de Northern Colorado.

Cette rencontre de la 16e journée de division 2 américaine s’est cependant terminée par une défaite 3-2 de l’équipe du Franco-Ivoirien de 22 ans. Une victoire de Charlotte Ind aurait pourtant pu servir de cadeau d’anniversaire à l’ivoirien, mais malheureusement, son équipe a baissé sa garde après le deuxième but inscrit par Dan Kelly à la 22e minute de la rencontre.

Nick Spielman a prêté le bâton pour faire battre Charlotte Ind. avec son autogoal à la 38e minute du match. Trevor Amann s’est ensuite illustré de la meilleure façon à la 43’ minute du match sur pénalty avant de récidiver avec un deuxième à la 70e minute.

Rayan Djédjé et les siens se sont donc inclinés lors de ce match à l’extérieur. Ils pointent à la 5e place au classement avec 23 points, à 1 et 2 longueurs de Greenville et Knoxille SC qui ont encore 1 match en retard.

Le prochain match de Charlotte Ind sera face à Lexington SC le 9 juillet prochain. Rayan Djédjé aura une nouvelle occasion de porter son équipe.