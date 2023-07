À la recherche d'une sentinelle depuis le départ de Thiago Mendes, l'OL aurait trouvé sa perle rare du côté de l'Espagne.

Mercato OL : Lyon tient son nouveau numéro 6

Décidément, on n'arrête plus l'Olympique Lyonnais. Après avoir bouclé les transferts de Clinto Mata en provenance du Club Bruges et celle de Skelly Alvero débarqué de Sochaux, l'OL serait en train de boucler une nouvelle arrivée venue tout droit d'Espagne. En effet, selon les informations de L'Équipe, l'OL aurait finaliser le transfert de Renato Tapia, milieu défensif en provenance du Celta Vigo. Le joueur devrait signer cette semaine et s'engager pour 4 ans.

Depuis son arrivée en Galice à l'été 2020, il comptabilise 95 matchs chez les Célestes. Disposant d'une solide expérience, le joueur a longtemps évolué aux Pays-Bas, notamment au Feyenoord Rotterdam, où il remportera plusieurs trophées. Avant de débuter son premier match face au RC Strasbourg en Ligue 1, le club rhodanien affrontera l'équipe espagnole le 25 juillet prochain. Un match qui permettra à Renato Tapia de retrouver ses anciens coéquipiers et qui témoigne de la bonne relation entre les deux clubs.

La DNCG devra être attentif au transfert

Avant d'officialiser la venue du Sud-Américain, l'OL va devoir attendre le feu vert de la DNCG qui doit valider le transfert. Pour rappel, le gendarme du football français a procédé à un encadrement de l'ancien club de Jean-Michel Aulas, qui ne pourra opérer comme il le souhaite durant le mercato.

Toujours sans numéro 6 malgré les nombreuses demandes de Laurent Blanc et le transfert avorté de Pathé Ciss l'hiver dernier, l'entraîneur français voit l'OL accéder à sa demande en signant une sentinelle. Le transfert devrait coûter 5 millions d'euros à la formation de John Textor. Une aubaine pour un joueur à un an de la fin de son contrat.