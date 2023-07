À la recherche de renfort pour la prochaine saison, l'OL est sur le point de boucler l'arrivée d'un latéral droit en provenance de Belgique.

Mercato OL : Clinton Mata vient renforcer la défense

C'est une journée plutôt chargée pour l'OL. Après l'annonce de la visite médicale de Skelly Alvero, puis le passage face à la DNCG, c'est au tour de Clinton Mata d'animer la journée lyonnaise. D'après le média belge Hln, le latéral droit du Club Bruges devrait renfocer l'effectif lyonnais dans les jours à venir, sous réserve d'un examen médical réussi.

Une offre d'environ 5 millions d'euros a été acceptée par les dirigeants belges. L'Angolais de 30 ans devrait parachever un contrat jusqu'en 2026 avec les Gones. L'encadrement de la masse salariale par la DNCG ne devrait pas freiner l'arrivée du défenseur.

Une malléole plus que fragile

Avec plus de 200 matchs joués en championnat belge, et une vingtaine d'apparitions en Ligue des Champions, Clinton Mata est un latéral d'expérience, parfait pour épauler Saël Kumbedi dont il devrait être le remplaçant. Souvent titularisé en Belgique lorsque son corps le permettait, il est capable de jouer à plusieurs postes, dans l'axe comme un peu plus haut sur le terrain, même si son vrai poste reste à droite. Seule ombre au tableau, sa dernière saison entrecoupée de blessures à la malléole qui l'auront éloigné des terrains plusieurs mois. De quoi laisser planer le doute quant à sa capacité à maintenir le rythme tout au long de la saison.

L'arrivée d'un latéral droit devrait normalement remettre en cause l'échange potentiel entre Romain Faivre et le Sévillan Gonzalo Montiel. Pour cause, l'encadrement par le gendarme financier de la masse salariale lyonnaise ne donnera pas la liberté voulue par l'OL pour son recrutement. Les Rhodaniens devront donc faire au moins coûteux, et l'empilement de latéraux droits ne va pas dans ce sens.