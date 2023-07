Après l’ultimatum de Nasser Al-Khelaïfi à Kylian Mbappé concernant son avenir avec le PSG, le Real Madrid a fait connaître sa position dans ce dossier.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi durcit le ton avec Kylian Mbappé

Nasser Al-Khelaïfi a profité de la conférence de presse de présentation officielle de Luis Enrique au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain pour faire le point sur la situation de Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant de 24 ans a exprimé via une lettre sa volonté d’honorer son contrat jusqu’en juin 2024 sans activer son option d’une saison supplémentaire, le président du club de la capitale a tenu à rappeler au joueur leur accord oral au moment de sa prolongation en mai dernier. « Nous voulons qu’il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable », a rappelé l’homme d’affaires qatari avant d’annoncer la couleur pour la suite de ce feuilleton.

« J’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu. C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte (...) Dans les standards du football, vous ne voyez jamais votre meilleur joueur quitter le club gratuitement. Cela n’arrive jamais », a martelé Nasser Al-Khelaïfi. Principal courtisan du capitaine de l’équipe de France, le Real Madrid a reçu le message du patron du PSG 5/5, mais avec une certaine réserve.

Mercato PSG : Le Real Madrid attend que Paris fixe le tarif pour Kylian Mbappé

Avec le départ de Karim Benzema, le Real Madrid ne dirait pas forcément non à une arrivée de Kylian Mbappé dès cet été. Pour autant, pour éviter un énième fiasco dans cette affaire, Florentino Pérez et les siens attendent désormais que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du Paris Saint-Germain fixent le tarif pour le champion du monde 2018 avant de passer à l’action. Car les Merengues ne comptent pas faciliter la tâche au Paris SG dans ce dossier. « Le Real Madrid ne va pas répéter l'erreur d'il y a deux ans. Si le PSG ne lui fixe pas un prix, le Real Madrid ne fera pas d'offre », a notamment expliqué le journaliste Anton Meana dans l'émission El Larguero.