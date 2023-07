En déplacement à Londres pour tenter de convaincre Harry Kane de rejoindre le PSG, Nasser Al-Khelaïfi serait fixé sur la décision de la star de Tottenham.

Désireux de s’attacher les services d’un attaquant de pointe, Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré Pat et Charlie Kane, le père et le frère du capitaine de Tottenham, Harry Kane, vendredi à Londres, selon Sports Zone. Les dirigeants du Paris Saint-Germain feraient toujours de l’international anglais leur priorité au poste de numéro 9, une décision prise conjointement avec Luis Enrique, le futur entraîneur. Mais le récent champion de France a pris un certain retard dans ce dossier, où Manchester United et le Real Madrid restent encore dans la course. Cependant, le principal concerné a une priorité pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Harry Kane choisit le Bayern Munich

Avec un budget de 200 millions d’euros pour renforcer son attaque lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait facilement offrir à Tottenham la centaine de millions d’euros qu’il réclame pour laisser partir Harry Kane. Seulement, le capitaine de la sélection anglaise ne semble pas faire de Paris sa destination privilégiée en cas de départ de Londres. En effet, selon les informations de Sky Germany, « Harry Kane veut aller au Bayern. Il y a eu des discussions positives avec les dirigeants du Bayern Munich et sa famille, c'est pourquoi il veut aussi rejoindre le FC Bayern. »

Pour autant, l’affaire est encore loin d’être faite, l’accord avec Tottenham s’annonçant encore difficile malgré la situation contractuelle. À un an de la fin du contrat de son joueur, Daniel Levy, le président du club londonien, ne compte pas le lâcher et serait prêt à rejeter toutes les offres le concernant cet été. Nasser Al-Khelaïfi est donc prévenu. Ce dimanche, le journaliste Rudy Galetti annonce que Tottenham souhaiterait récupérer 105 millions d’euros pour son numéro 10 et a déjà repoussé deux offensives du Bayern Munich.