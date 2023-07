L’OM va-t-il perdre Cengiz Under durant ce mercato ? Une offre, loin des exigences financières du club, a été transmise par Fenerbahçe.

Mercato OM : Fenerbahçe passe à l’action pour Cengiz Under

Le mercato estival bat son plein du côté de l’OM. Dans le sens des arrivées, la direction marseillaise est déjà parvenue à officialiser la signature de Geoffrey Kondogbia et d’autres renforts supplémentaires sont attendus. Présent en conférence de presse, le président Pablo Longoria a lui-même fait savoir que le club phocéen comptait se renforcer durant cette fenêtre de transferts, notamment dans le secteur offensif.

Cependant, avant de poursuivre son recrutement estival, l’Olympique de Marseille devra se séparer de quelques éléments afin d’alléger sa masse salariale et faire de la place aux nouveaux arrivants. Depuis quelques jours, le club de la capitale est même déjà à l’œuvre pour trouver des portes de sortie à quelques indésirables, comme Jordan Amavi, Pol Lirola ou encore Konrad de la Fuente. Mais l’OM risque également de boucler un départ qui n’est pas forcément souhaité. C’est notamment le cas de Cengiz Ünder.

Depuis son arrivée en juillet 2020 en provenance de l'AS Rome, l’international turc a connu des performances en dents de scie, alternant entre des prestations prometteuses et des périodes décevantes. De plus, l’arrivée de nouveaux attaquants à Marseille risque de le pousser vers la sortie. Sa situation a alors rapidement alerté ses prétendants. Si Galatasaray songerait à le recruter, Fenerbahçe s’est immiscé dans le dossier d’une manière surprenante.

Une offre ridicule pour Cengiz Under

Selon média turc As Marca, Fenerbahçe aurait formulé une offre de 4 millions d’euros dans l’optique de boucler la signature de Cengiz Under. Une offre dérisoire pour le joueur de 25 ans qui a plusieurs prétendants qui lui font les yeux doux. Aussi, la direction de l’OM ne compte pas céder son joueur à ce montant-là. Il est clair que Marseille souhaite obtenir une somme plus importante pour un éventuel départ de Cengiz Under, compte tenu de son potentiel et de son expérience dans les compétitions de haut niveau.

Le club présidé par Pablo Longoria attendra probablement des offres plus intéressantes avant de prendre une décision finale sur l'avenir du joueur. La direction marseillaise poursuivra certainement les négociations avec les clubs intéressés par Cengiz Under dans l'espoir de réaliser une bonne opération sur le marché des transferts. Toutefois, il faudra prendre cette information avec des pincettes concernant l’offre formulée par Fenerbahçe.