Dans l’obligation de recruter de nouveaux latéraux durant ce mercato, le président de l’OM, Pablo Longoria, vise un défenseur tchèque.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur David Jurasek

Désireux de renforcer son effectif lors du mercato estival, l'Olympique de Marseille a réussi un premier gros coup en recrutant Geoffrey Kondogbia, en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant de 8 millions d'euros. Les deux secteurs à renforcer maintenant sont l'attaque et la défense, plus précisément aux postes de latéral droit et gauche.

Actuellement, l'OM ne dispose que d'un seul spécialiste à ce poste, Jonathan Clauss. Le club phocéen se trouve donc dans l'urgence de recruter de nouveaux recruteurs pour compenser les départs de Sead Kolasinac, Nuno Tavares et Issa Kaboré. Pour ce faire, la direction marseillaise explore différentes pistes, dont celle menant à David Jurasek, âgé de 22 ans.

Selon les informations de RMC Sport, l'OM fait partie des clubs intéressés par le latéral gauche du Slavia Prague. Le profil polyvalent de David Jurasek, capable d'évoluer en défense ou en tant qu'ailier gauche, correspondrait parfaitement aux attentes de Marcelino, nouvel entraîneur de l'OM. Ses bonnes performances au Slavia Prague et son adaptation au poste de latéral gauche lui permettant de fournir des solutions en attaque tout en étant solide défensivement, ont attiré l’attention des Phocéens.

Le Benfica en pole position pour David Jurasek

Cependant, il est important de noter que l'OM n'est pas seul sur le dossier de David Jurasek. D'autres clubs s'intéressent également au défenseur tchèque, ce qui pourrait rendre la bataille pour sa signature très difficile. L’OGC Nice, le RB Leipzig, Wolfsburg, Brighton et le Bayer Leverkusen seraient aussi sur ses traces. Mais c'est le Benfica Lisbonne qui semble avoir une sérieuse avance sur la concurrence.

Le club portugais serait en négociations avancées pour David Jurasek. Néanmoins, rien n’est encore acté dans ce dossier, ce qui laisse une chance à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria devra donc faire preuve de persuasion et de générosité pour tenter convaincre le joueur de rejoindre Marseille. La concurrence sera rude pour obtenir la signature de David Jurasek, dont le bail expire en juin 2026 avec Slavia Prague. Sa valeur marchande est estimée à environ 5 millions d’euros.