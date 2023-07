Kylian Mbappé aurait trouvé un accord contractuel avec le Real Madrid. Un salaire annuel de 50 millions d'euros l'attendrait dans la capitale espagnole.

Mercato PSG : Une clause d'un milliard pour Kylian Mbappé

C'est une bombe qui vient de tomber en Espagne. Kylian Mbappé et le Real Madrid auraient trouvé un accord contractuel selon la Cadena SER. Un salaire annuel de 50 millions d'euros attendrait l'attaquant parisien en Espagne. Il serait lié au club de la capitale ibérique jusqu'en 2028, et possèderait une clause libératoire d'un milliard d'euros, le maximum autorisé par la Fédération espagnole.

Un montant équivalent à celle de Vinicius ou Valverde au Real Madrid, mais aussi Gavi et Pedri, les deux jeunes pépites barcelonaises. Le contrat proposé par le Real Madrid est donc loin d'être mirobolant. Le potentiel futur salaire de Kylian Mbappé serait même inférieur à celui qu'il touche actuellement au Paris Saint-Germain, estimé aux alentours des 75 millions d'euros bruts annuels.

Un feuilleton qui anime l'été parisien

"Je t'aime, moi non plus." Beau résumé de l'été entre le PSG et Kylian Mbappé. La star française, à qui il reste deux années de contrat supplémentaires, dont une en option, aurait prévenu le club de sa volonté d'aller au terme de son bail. Mais de son côté, le Paris Saint-Germain campe également sur une position ferme : au 1er septembre, Kylian Mbappé aura prolongé, ou sera parti.

"La situation est simple. Si Kylian veut rester, ce que nous voulons, alors il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde", a expliqué Nasser Al-Khelaïfi en conférence de presse. Mais le PSG est coincé. Car l'international français est conscient qu'au mercato hivernal, sans prolongation de sa part, il sera libre de signer un nouveau contrat dans le club de son choix, et d'empocher une énorme prime à la signature.

Pieds et presque mains liées, le PSG espère maintenant une décision rapide du joueur. Les dirigeants voudraient éviter d'avoir à brader leur star en fin de mercato si la situation n'évolue pas. Les deux parties vont donc continuer de discuter pour trouver un accord, mais le départ de Kylian Mbappé semble plus proche que jamais.