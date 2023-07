Annoncé partant cet été après son retour de prêt, un défenseur de l'OM veut rester à Marseille quitte à partir au clash avec Pablo Longoria.

Mercato OM : Pol Lirola veut rester à Marseille

Pablo Longoria va vivre un été agité. Alors que Sead Kolasinac vient de quitter officiellement et gratuitement l'OM pour filer à l'Atalanta Bergame, le président marseillais a enregistré trois retours en début de semaine. Prêtés la saison dernière, Konrad de la Fuente, Jordan Amavi et Pol Lirola sont revenus à la Commanderie, mais Javier Ribalta a été très clair en conférence de presse mardi dernier les concernant.

"Isaak Touré va partir en stage avec le groupe. Les autres ne devraient pas rester avec nous, on va trouver une solution pour un départ le plus rapidement possible. Le seul qui pourrait être avec nous est Pape Gueye." Seul Issak Touré et Pape Gueye devraient donc avoir une chance d'intégrer l'effectif de Marcelino cette saison.

Pour les autres, cette annonce du directeur du football de l'OM n'est pas forcément bien passée, notamment pour Pol Lirola. D'après La Provence, le latéral droit espagnol n'envisage absolument pas de quitter Marseille cet été, malgré la fermeté de Pablo Longoria à son sujet. L'ambiance s'annonce tendue à la Commanderie dans les prochains jours.

Pol Lirola sous contrat jusqu'en juin 2026

C'est une donnée importante qui ne fait pas les affaires de Pablo Longoria. Recruté 13 millions d'euros en août 2021, Pol Lirola est lié jusqu'en juin 2026 avec l'OM, et une potentielle rupture de contrat pourrait coûter chère au président marseillais. La seule solution est de trouver un terrain d'entente pour un tranfert défintif ou un nouveau prêt, deux options qui ne sont pas envisageables à l'heure actuelle pour le défenseur marseillais dont l'entourage affirme qu'il ne devrait pas quitter la cité phocéenne cet été. Autre précision importante, aucun club ne s'est manifesté pour l'arrière droit de 25 ans. Un casse-tête en prévison pour le président de l'OM.