Alors que l’OM s’active en coulisse pour renforcer son secteur défensif durant ce mercato, un défenseur quitte officiellement Marseille.

Mercato OM : Sead Kolasinac signe officiellement à l’Atalanta Bergame

Son départ était annoncé depuis quelques jours et c'est désormais officiel ! Sead Kolasinac, dont le contrat avec l'OM a expiré depuis le 1ᵉʳ juillet dernier, ne poursuivra pas son aventure à Marseille. Alors que les discussions étaient en cours pour le renouvellement de son bail, le défenseur bosnien a finalement pris la décision de tourner le dos au club phocéen pour s’engager en faveur de l'Atalanta Bergame.

Ce choix surprenant de Sead Kolasinac met fin aux espoirs de l'OM de conserver un joueur polyvalent et important dans son effectif. L'Atalanta Bergame vient d’officialiser son arrivée. « L'Atalanta BC a le plaisir d'annoncer que Sead Kolasiinac a rejoint les Nerazzurri après une saison et demie (de janvier 2022 à mai 2023) joué sous l'Olympique de Marseille, avec qui il a fait un total de 58 apparitions avec 4 buts et 2 passes décisives », peut-on lire dans le communique publié sur le site officiel du club italien.

Après avoir joué en Bundesliga, en Premier League et en Ligue 1, Sead Kolasinac va donc poursuivre sa carrière en Serie A. Le club italien bénéficiera de l'expérience et des qualités du défenseur bosnien pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. De son côté, l’OM devra vite trouver son successeur.

L’Olympique de Marseille travaille déjà sur sa succession

À noter que Sead Kolasinac s’était imposé comme une pièce incontournable dans la défense de l’OM la saison dernière, contribuant aux performances solides de l'équipe. Son transfert gratuit à l’Atalanta Bergame constitue un défi supplémentaire pour l’OM. Les dirigeants marseillais devront désormais trouver son successeur pour combler le vide laissé par son départ.

Ces derniers jours, les noms de David Jurasek (Slavia Prague) et Antonee Robinson (Fulham) circulent à Marseille. Il reste à savoir qui sera l’heureux élu. La direction de l'OM devra maintenant redoubler d'efforts pour identifier et attirer les joueurs correspondant aux attentes de Marcelino, son nouvel entraîneur.