Après avoir annoncé les signatures de Mamadou Diakhon et d'Ewan Jaouen, le Stade de Reims a signé un milieu offensif.

Mercato Stade de Reims : Anto Sekongo signe un contrat de deux ans

Le jeune milieu offensif malien de 19 ans était à l'essai depuis la fin de la saison dernière, et aujourd'hui, le Stade de Reims a annoncé que Anto Sekongo a signé un contrat de deux ans avec le club champenois. Il arrivait en provenance de l'académie Afrique Football Elite et évoluait avec le groupe Pro 2 du Stade de Reims depuis la fin de la saison dernière. Anto Sekongo peut donc espérer avoir du temps de jeu la saison prochaine avec le groupe pro.

Le milieu malien s'est fait remarquer lors d'un match amical contre l'équipe réserve du LOSC en inscrivant un but. Il a réussi à se démarquer grâce à sa vivacité et sa technique balle au pied. Dans le communiqué officiel du Stade de Reims, Anto Sekongo est comparé à un autre malien, Kamory Doumbia, 20 ans, qui a signé son premier contrat professionnel avec Reims en 2021. Lors de sa première titularisation en Ligue 1, Doumbia a inscrit le but de la victoire contre Saint-Etienne. L'attaquant de 20 ans est un international malien qui a 3 sélections à son actif, et il a déjà inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive avec son équipe nationale.

Reims sur la piste Arthur Gomes

En parallèle de cette signature, les dirigeants rémois se concentrent sur un joueur brésilien, Arthur Gomes. Un attaquant de 25 ans arrivé au Sporting Portugal en 2022 pour presque 3 millions d'euros. Le média O Jogo annonce que le Brésilien aimerait partir, mais souhaite rester en Europe. La porte est donc ouverte pour Reims qui pourrait se procurer un nouveau renfort offensif après la signature d'Amine Salama, venu pour compenser le départ de Folarin Balogun.

Mais le club champenois va avoir de la concurrence sur le dossier, puisque le Stade Brestois et le Montpellier HSC sont aussi intéressés par l'attaquant de 25 ans. L'avenir du joueur brésilien semble donc s'écrire en Ligue 1, et le Sporting n'hésitera sûrement pas à faire monter les enchères en sachant que son joueur est convoîté par plusieurs clubs. La valeur marchande d'Arthur Gomes est estimée à 3 millions d'euros sur Transfermarkt.