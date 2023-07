Le Betis Séville, 6e de Liga la saison dernière, a officialisé la signature d’Ayoze Perez, jeudi, et souhaite s'offrir cinq joueurs du Barça.

Mercato Barça : Des signatures plus réalisables que d'autres pour le Betis Séville

D'après Mundo Deportivo, le Betis Séville cible cinq joueurs du FC Barcelone. Parmi ces joueurs, les signatures de trois d'entre eux paraissent réalisables pour le club andalou. Le premier est Alex Collado, qui a été prêté la saison dernière à Elche et à qui il reste seulement un an de contrat avec le Barça. Le club catalan aimerait simplement obtenir un pourcentage à la revente. Le deuxième joueur est Arnau Tenas, le 3e gardien de l'équipe première du FC Barcelone, qui joue actuellement avec l'Espagne à l'Euro U21. Et le troisième joueur est Pablo Torre, qui partirait très probablement en prêt.

Toutes ces signatures peuvent être possibles grâce à un homme, Ramon Planes, le directeur sportif du Betis, qui travaillait au Barça jusqu'à l'été dernier. Cette relation facilite forcément les discussions entre les deux clubs espagnol. Le transfert d'Alex Collado semble presque bouclé, il ne reste plus que quelques détails à régler entre les deux clubs.

Le dossier Arnau Tenas est lui moins avancé, mais des contacts ont déjà été établi entre le Betis et l'agent du joueur. Le dernier dossier s'annonce, lui, un peu plus compliqué. En effet, Pablo Torre, qui a convenu avec le Barça de partir en prêt la saison prochaine, est très convoité en Espagne, et le Betis n'est pas le seul cador qui s'intéresse au jeune milieu de terrain. La Real Sociedad, le Celta Vigo, Villarreal ou encore Valence convoitent aussi le milieu espagnol.

Deux autres dossiers plus compliqués

Mais parmi les cinq joueurs convoités par le Betis, deux semblent compliqués à recruter. Il s'agit de Nico Gonzalez et Ez Abde. En effet, les deux joueurs "dépendent" de Xavi, le coach du Barça. Le technicien espagnol attend de voir à quoi ressemblera son effectif pour savoir s'ils gardent les deux jeunes joueurs.

Mais Nico Gonzalez est attiré par le club sévillan, et un prêt au Betis l'aiderait à gagner en expérience. Quant à Abde, il restera au Barça si aucun ailier n'est recruté, et il partira seulement si une offre de prêt convaincante tombe sur la table des Blaugranas. Cependant, Abde entretient de très bonnes relations avec Ramon Planes, c'est ce dernier qui l'a fait signer chez les Culés. Si le Betis Séville parvient à continuer son recrutement, le club pourrait prétendre à beaucoup mieux qu'une 6e place en Liga la saison prochaine. Le club espagnol cherche aussi à recruter afin d'avoir deux effectifs qualitatifs pour jouer le haut de tableau et une victoire finale en Ligue Europa.