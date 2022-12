FC Barcelone Mercato : Deux clubs de Liga scrutent Pablo Torre

Publié par Thomas G. le 15 décembre 2022 à 10:50

Conscient de la qualité de son effectif, le FC Barcelone pourrait se séparer d'un milieu de terrain dans les prochains jours, visé par deux clubs de Liga.

Le FC Barcelone peut compter sur un effectif de qualité cette saison comme en témoigne la première place du club en Liga. Le Barça a l’ambition de redevenir un grand d’Europe et la concurrence est rude au sein de l’effectif de Xavi. Certains joueurs en manque de temps de jeu pourraient partir lors du mercato hivernal pour se relancer. C’est notamment le cas du jeune espoir espagnol Pablo Torre. Le milieu de 19 ans est arrivé l’été dernier en Catalogne en provenance du Racing Santander après une lutte entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Six mois après sa signature, Pablo Torre a réussi à gagner sa place dans le groupe de Xavi, mais son faible temps de jeu est un frein pour sa progression. À l’heure actuelle, les Blaugranas ne peuvent pas lui offrir suffisamment d’occasions d’exprimer son talent. L’espoir espagnol est derrière Pedri, Frenkie de Jong, Gavi et Franck Kessié dans la hiérarchie des milieux du Barça. Les dirigeants seraient donc ouverts à l’idée de prêter l’espoir espagnol en deuxième partie de saison. Un départ du FC Barcelone, cet hiver, pourrait permettre à Pablo Torre d’obtenir plus de temps de jeu et d’acquérir de l’expérience.

FC Barcelone Mercato : Deux clubs espagnols s’intéressent à Pablo Torre

Le milieu du Barça garde une belle cote sur le marché des transferts et une solution pourrait rapidement être trouvée. Selon les informations d’Estadio Deportivo, deux clubs de Liga souhaiteraient s’attacher les services de Pablo Torre cet hiver. Villarreal et le Celta Vigo seraient les deux candidats à la signature de l’ancien prodige du Racing Santander. L’objectif pour le FC Barcelone est de prêter Pablo Torre pour éviter de répéter les mêmes erreurs qu’avec Riqui Puig. Le milieu espagnol de 23 ans n’avait pas été prêté malgré de nombreuses sollicitations et son niveau avait fini par stagner. Pablo Torre devrait donc être prêté dans un club de Liga cet hiver pour s’aguerrir et retrouver du temps de jeu.