Quelques jours après l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, le président de l’OM, Pablo Longoria, a pris une forte décision concernant la suite du mercato.

Mercato OM : Aucune arrivée prévue cette semaine

Désireux de renforcer son effectif cet été, l’Olympique de Marseille a frappé un premier gros coup sur le marché des transferts en recrutant Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain expérimenté a rejoint l’OM en provenance de l’Atlético Madrid contre un chèque de 8 millions d’euros. Mais, les affaires ne s’arrêtent pas là. Le club phocéen étudie plusieurs pistes en interne afin d’attirer des renforts supplémentaires.

Les noms de Thierry Correia (Valence) ou encore Valentin Gendrey (Lecce) circulent déjà à Marseille. Les dirigeants marseillais seraient également en négociation pour s’offrir les services d’Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais de Sheffield United n’a jamais caché son rêve de défendre un jour les couleurs de l’OM. Il pourrait donc voir son souhait se concrétiser cet été. Les dirigeants phocéens semblent bien partis pour boucler sa signature.

Toutefois, les supporters de l’OM devront faire preuve de patience avant de voir de nouvelles recrues débarquer à Marseille. En effet, selon les dernières informations rapportées par La Minute OM, le club marseillais ne compte pas finaliser de nouvelles transactions avant la semaine prochaine. Les discussions avec certains joueurs sont en cours, mais il faudra attendre quelques jours de plus avant une éventuelle arrivée à Marseille. Cette décision semble être dictée par le souci de prendre le temps nécessaire pour mener à bien ces opérations.

Pablo Longoria devra se séparer de certains indésirables

L'Olympique de Marseille est conscient de l'importance du mercato estival et de la nécessité de renforcer son effectif en vue de relever les défis à venir, comme les tours préliminaires de la Ligue des champions prévus les 8 et 9 aout prochaine. De plus, le nouvel entraîneur Marcelino a récemment exprimé sa volonté d’attirer de nouveaux renforts. "Il faudra faire quelques changements dans cet effectif […] on veut des joueurs de côté qui attaquent les espaces", a-t-il indiqué en conférence de presse.

Le président Pablo Longoria travaille donc pour trouver les profils correspondants à ses exigences. Cependant, il est nécessaire de mener ces négociations avec rigueur et prudence afin d'obtenir les meilleurs accords possibles. D’ailleurs, Pablo Longoria devra se séparer de ces indésirables afin de soulager ses finances. Pol Lirola, Konrad De la Fuente et Jordan Amavi font notamment sur la liste des potentiels partants.