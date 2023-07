Alors l’attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye, semble d’accord pour signer à l’OM, la direction phocéenne a fait une mise au point sur ce dossier.

Mercato OM : Iliman Ndiaye veut signer à Marseille

Avec l'arrivée de Marcelino en tant qu'entraîneur, l'Olympique de Marseille est confronté à la nécessité de se réinventer tactiquement. Alors que son prédécesseur Igor Tudor privilégiait une défense à trois, le technicien espagnol opte pour un système de jeu en 4-4-2. Cela signifie que Pablo Longoria devra trouver deux attaquants supplémentaires pour répondre aux exigences de son nouvel entraîneur.

Actuellement, seuls Vitinha et Alexis Sanchez peuvent jouer en pointe de l'attaque. Cependant, l'avenir de l'attaquant chilien reste incertain. Les dirigeants marseillais ont soumis une nouvelle offre pour tenter de le convaincre de prolonger son contrat, mais aucun accord n'a été conclu entre les deux parties pour le moment. La direction de l'OM poursuit les discussions en vue de trouver un terrain d'entente pour le renouvellement de son bail.

En attendant, les recruteurs marseillais travaillent en parallèle pour attirer de nouveaux renforts offensifs capables d'exploiter les espaces. C'est dans cette optique que l'OM s'est récemment intéressé à Iliman Ndiaye, qui sort d’une belle saison en Championship (D2 anglaise) avec Sheffield United.

Aucune avancée pour Iliman Ndiaye

Auteur de 14 buts et de 11 passes décisives en 46 apparitions, l'attaquant sénégalais est un grand fan de l'OM. Ayant fait partie du centre de formation du club, Iliman Ndiaye a toujours exprimé son désir de signer à Marseille. À un an de la fin de son contrat avec le club britannique, le milieu offensif souhaite partir et semble disposé à rejoindre Marseille. Certaines sources affirment que l'OM aurait rapidement mené des négociations en vue de finaliser son recrutement.

Cependant, rien de concret n'a encore été conclu dans ce dossier. Interrogée par La Provence, la direction de l'OM a été très claire : "Nous n'avons pas avancé sur ce dossier." Malgré un intérêt prononcé pour Iliman Ndiaye, il n'y a pour l'heure aucun accord concret. Quoi qu'il en soit, le club présidé par Pablo Longoria devra agir rapidement pour ce jeune attaquant, car la concurrence sera rude.

Plusieurs clubs de Premier League, dont Everton et Fulham, sont intéressés par son profil polyvalent, ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert. Les dirigeants de Sheffield United réclameraient environ 15 millions d'euros pour laisser partir Iliman Ndiaye.