Mis sous pression par son président Nasser Al-Khelaïfi afin qu’il prolonge, Kylian Mbappé a profité de son séjour au Cameroun pour évoquer son avenir au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé sommé de se décider rapidement

Nasser Al-Khelaïfi a profité de la présentation officielle de Lui Enrique au poste de nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain pour envoyer un message très clair à Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger son contrat afin de s’en aller librement dans un an. « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde.

C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », a déclaré Al-Khelaïfi, mercredi après-midi. Des propos qui ont rapidement fait le tour du monde, jusqu’au Cameroun où séjourne en ce moment l’attaquant de 24 ans. Et il n’a pas échappé aux questions des journalistes sur le sujet.

Kylian Mbappé ignore royalement Al-Khelaïfi et le Paris SG

Présent au Cameroun depuis jeudi pour un séjour de trois jours, Kylian Mbappé est attendu ce samedi à Douala avant d’aller visiter le village natal de son père, Wilfried Mbappé. Mais avant, l’international français a dû répondre à une question sur son avenir avec le Paris Saint-Germain, notamment la grosse pression de son président Nasser Al-Khelaïfi pour qu’il signe un nouveau bail. En effet, en marge de sa rencontre avec le Premier ministre camerounais, l’enfant de Bondy a préféré botter en touche sur son futur sous le maillot parisien.

« Kylian est au Cameroun pour l’instant et c’est le plus important. J’ai envie de profiter de mon séjour, de profiter de mes vacances un maximum. J’ai envie de profiter de tous les Camerounais et toutes les Camerounaises et c’est ma seule préoccupation », a répondu le capitaine de l’équipe de France. D’après la chaîne américaine ESPN, le partenaire de Neymar ne se sentirait pas intimidé par le coup de pression de son président et profiterait tranquillement de son voyage au Cameroun pour son association.