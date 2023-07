Selon les informations de Peuple-Vert, l’ ASSE va devoir combler un trou financier considérable. Et une des solutions est la vente du club.

Vente ASSE : Un trou financier de 13 M€ à combler

L’ ASSE n’a pas été épinglée par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) lors de son passage devant le gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP). La gestion de l’AS Saint-Etienne sur l’exercice 2022-2023 est irréprochable selon la décision rendue par la Commission de contrôle des clubs professionnels, le 15 juin denier. « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG », avait indiqué la commission. Mais selon les indiscrétions du média spécialisé, l’ASSE a un déficit cumulé de plusieurs millions d'euros. Un trou qu’elle doit combler par des ventes d’ici la fin de la saison à venir. « Plus précisément, 13,5 M€ à faire entrer dans les caisses du club avant fin juin 2024 », a fait savoir la source.

Mercato ASSE : Des transferts prévus à hauteur de 16 M€

Le club ligérien dispose de deux solutions pour rééquilibrer ses comptes. La première est le transfert de quelques joueurs de l’effectif de Laurent Batlles, qui ont la cote sur le marché. Et si l’on en croit le média, des ventes de joueurs à hauteur de 16 M€ sont prévues. Le premier transfert le plus probable est celui de Niels Nkounkou. Alors que l’ASSE a levé l’option d’achat assortie à son prêt d’Everton en juin dernier, il est sur le marché. Le défenseur latéral gauche ne veut plus évoluer en Ligue 2 comme il l’a confié dans des propos rapportés par But Football Club : « J'ai envie de jouer en première division. Je ne vais pas le cacher. » Saïdou Sow (défenseur central ) ou encore Benjamin Bouchouari (milieu de terrain) pourraient aussi faire l’objet d’un transfert cet été, en cas d’offres intéressantes. La valeur marchande des trois joueurs est estimée respectivement à 5 M€, 4 M€ et 3,5 M€.

Vente ASSE : La cession du club devient impérative

La deuxième solution, envisagée depuis plusieurs saisons maintenant, c’est la vente de l’ASSE à un nouvel investisseur ayant de grands moyens financiers. Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer le souhaitent depuis plusieurs années, mais n’ont toujours pas trouvé « la perle rare ». « Si on veut jouer les premiers rôles, franchir les paliers, il faut de l’argent. Il faut trouver quelqu’un qui a de l’argent pour capitaliser dans le club. Aujourd’hui, le gars qui est capable de diriger ce club, il faut qu’il ait de l’argent pour pouvoir rivaliser […] », avait indiqué le président du Directoire de l’ASSE sur RCF Radio en avril dernier. Dernièrement une offre anglo-saxonne, estimée à 32 M€, aurait été transmise aux deux propriétaires des Verts selon L’Équipe, mais depuis aucun accord n’a été trouvé.