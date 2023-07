Placé en tête de liste par l’ASSE pour renforcer son attaque, un avant-centre ne viendra pas à Saint-Étienne. Il a prolongé son contrat avec son club.

Mercato ASSE : Alexandre Mendy prolonge son contrat à Caen jusqu’en 2026

Alexandre Mendy était la cible prioritaire de l’ASSE pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso, parti librement au terme de son contrat dans le Forez. Loïc Perrin, le directeur sportif du club, l’avait avoué lors de la reprise des entrainements des Verts lundi. « Des discussions ont commencé avec certains joueurs, dont Alexandre Mendy. Oui, il fait partie d'une liste ». Cependant, l’AS Saint-Étienne avait une forte concurrence sur le dossier.

Un club saoudien, Al-Taï Sport, avait transmis une offre au SM Caen pour recruter son avant-centre. En Ligue 2, Bordeaux aussi était intéressé par les services de ce dernier. Mais ni l’ASSE ni les deux prétendants du Bissau-Guinéen ne pourront l’avoir dans leurs rangs cet été. Et pour cause, il a renforcé son contrat en Normandie ce samedi. « Une chose est sûre, Alexandre Mendy se plaît bien en Normandie et au Stade Malherbe Caen. Alors que son contrat arrivait à expiration en 2024, l’attaquant de 29 ans a prolongé avec les ‘’Rouge et Bleu’’ jusqu’en 2026. Celui qui faisait l’objet de plusieurs convoitises depuis le mercato estival sera donc toujours Caennais pour la saison à venir » a communiqué le club de Ligue 2.

Mercato ASSE : L'arrivée d'Ibrahim Sissoko avait mis fin à la piste Mendy

Il faut noter que l’ASSE avait déjà anticipé l’échec du transfert du joueur lié au SMC, en se penchant rapidement sur la piste Ibrahim Sissoko (27 ans). Surtout que ce dernier avait l’avantage d’être libre à la suite de la rupture de son contrat avec la FC Sochaux-Montbéliard. Loïc Perrin n’a pas perdu de temps pour faire signer l’attaquant franco-malien cette semaine. Il s’est engagé avec l’équipe de Laurent Batlles pour trois ans jeudi, sans indemnité de transfert. Comme quoi, l’ASSE n’attendait plus l’arrivée d’Alexandre Mendy dans le Forez, après la signature d’Ibrahim Sissoko.