L'Inter Milan devrait bientôt se séparer d'André Onana. Pour dénicher son remplaçant, le club italien a choisi entre Hugo Lloris et Brice Samba.

Après une superbe saison marquée par la qualification en Ligue des Champions, le RC Lens n'est pas à l'abri de perdre des éléments cet été. D'ailleurs, un départ majeur se profile avec Seko Fofana. Courtisé par plusieurs clubs dont le PSG, le milieu de terrain ivoirien aurait finalement choisi Al-Nassr. Le transfert semble en bonne voie, avec un contrat de 3 ans à venir selon Foot Mercato.

Parmi les autres éléments susceptibles de partir, nous retrouvons Loïs Openda. Le joyau offensif du RCL est suivi depuis plusieurs semaines par le RB Leipzig, qui a déjà fait plusieurs offres pour tenter de l'enrôler. Il n'y a pas d'accord total entre les deux parties, pour le moment.

Hugo Lloris permet à Lens de conserver Brice Samba

S'il n'a jamais évoqué un possible départ, Brice Samba possède également une grosse côte sur le marché des transferts. Après un exercice remarquable, le nouveau portier des Bleus a attiré l'attention en Europe et plus précisément en Italie. Selon les informations de But ! Football Club, l'Inter Milan voulait s'attacher ses services pour remplacer un André Onana sur le départ. Cependant, les Nerazzurri ont vite changé de piste. Le portier de Tottenham, Hugo Lloris, leur plaît davantage.

Une aubaine pour le RC Lens, qui aura sans doute besoin de son gardien numéro 1 pour bien figurer en Ligue des Champions. Grâce à ses prouesses, le club nordiste a été la meilleure défense de Ligue 1 lors de la dernière saison (29 buts encaissés en 38 rencontres). Si l'Inter a fait ce choix, c'est parce que le Français le plus capé en sélection (145) coûte moins cher. Le rempart de 36 ans est estimé à 3 millions d'euros contre 13 pour Samba d'après Transfermarkt. C'est donc une bonne opération financière et sportive qui se profile.