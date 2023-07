Après une quatrième offre refusée par le RC Lens, les dirigeants du RB Leipzig envisagent de faire monter les enchères pour s’offrir Loïs Openda.

Mercato RC Lens : Une quatrième offre refusée pour Loïs Openda

Les négociations entre le RC Lens et le RB Leipzig pour le transfert de Loïs Openda connaissent de nouveaux rebondissements. Alors que le jeune attaquant belge a déjà donné son accord pour rejoindre le club allemand, les discussions entre les deux écuries se heurtent à l'intransigeance des Lensois. En effet, selon les informations rapportées par L'Équipe, les dirigeants de Leipzig se sont rendus au RC Lens pour tenter de finaliser l'opération.

Max Eberl, directeur général du club allemand, et son directeur sportif, ont ainsi réaffirmé leurs intentions en formulant une quatrième offre de 44 millions d'euros pour finaliser le transfert de Loïs Openda. Cependant, les responsables lensois ont une fois de plus décliné cette proposition. Le RC Lens semble déterminé à conserver son jeune attaquant, à moins de recevoir une offre de 50 millions d'euros. Le club nordiste, en maintenant sa position ferme sur le montant du transfert, démontre ainsi sa volonté de valoriser ses talents et fait preuve de rigueur dans les négociations.

Le RB Leipzig négocie toujours pour Loïs Openda

Malgré cette nouvelle tentative infructueuse, les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Le RB Leipzig, qui vient d’encaisser de gros montants cet été avec la vente de Christopher Nkunku à Chelsea pour 60 millions d’euros, et celle de Dominik Szoboszlai à Liverpool pour 70 millions d’euros, devra répondre favorablement aux exigences financières du RC Lens pour conclure cette affaire.

Selon les informations fournies par le journaliste belge Sacha Tavolieri, les positions des deux clubs se rapprochent. Si les négociations progressent dans la bonne direction, il est fort possible que les deux parties réussissent à trouver un accord dans les prochains jours. Il s'agira alors d'une « opération historique pour les deux formations », indique la source. Le dossier Loïs Openda reste donc à suivre de très près, avec l'espoir que les deux clubs parviendront à trouver un accord économique dans les prochains jours et permettre au jeune attaquant de franchir un nouveau palier dans sa carrière.