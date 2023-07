Quelques jours après l’officialisation de l’arrivée libre de Milan Skriniar, le PSG vient de s’offrir un second gros calibre pour renforcer sa défense.

Mercato PSG : Lucas Hernandez s’engage au Paris SG jusqu’en 2028

À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez quitte la Bundesliga pour rejoindre la Ligue 1. Le défenseur polyvalent de 27 ans s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le club de la capitale française a officialisé l’arrivée de l’international français ce dimanche, à la veille de la reprise de l’entraîneur sous les ordres du nouvel entraîneur Luis Enrique.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lucas Hernández. Le défenseur international français a signé un contrat de cinq ans avec le Club », écrit le Paris SG sur ses différents réseaux sociaux. Après Milan Skriniar, arrivé gratuitement de l’Inter Milan, le PSG s’offre ainsi les services d’un second défenseur de classe mondiale. Natif de Marseille, Lucas Hernandez n’a pas caché sa joie de poser ses valises chez les Rouge et Bleu.

Lucas Hernandez : J’attendais de rejoindre le PSG depuis un bon moment »

Formé à l’Atlético Madrid, Lucas Hernandez va découvrir son troisième championnat après la Liga et la Bundesliga. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du Bayern Munich sont parvenus à un accord à hauteur de 45 millions d’euros pour le transfert du champion du monde 2018. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manule Ugarte et Kang-In Lee, le frère de Théo Hernandez devient ainsi la cinquième recrue estivale de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

Après la signature de son contrat, le compatriote de Kylian Mbappé assure que cela fait un bon moment qu’il souhaitait rejoindre les rangs du club de la capitale française. « Je ressens beaucoup de joie ! J’attendais de rejoindre le PSG depuis un bon moment, ça s’est enfin réalisé. C’est un jour très spécial pour moi et je suis très heureux d’être ici », a déclaré Lucas Hernandez, qui portera le numéro 21 à Paris.