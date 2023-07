Après la signature de son contrat de cinq ans en faveur du PSG, le Marseillais Lucas Hernandez, qui arrive en provenance du Bayern Munich, a répondu au CUP.

Mercato PSG : Le CUP ne souhaitait pas la signature de Lucas Hernandez

Alors que son arrivée était annoncée proche, Lucas Hernandez avait soulevé la colère du président du Collectif Ultras Paris. S’il est né à Marseille, à une époque où son père, Jean-François Hernandez, évoluait à l’OM, le défenseur polyvalent de 27 ans n’a jamais porté le maillot du club olympien. Mais son chambrage lors de la finale de Ligue des champions 2020 perdue contre le Bayern Munich , à Lisbonne, passe très mal auprès des supporters des Rouge et Bleu.

À l’époque, l’international français s’était filmé en train de reprendre le morceau du rappeur MHD, « Panam, c’est la Champions League », avec ses coéquipiers Alphonso Davies et Michaël Cuisance, qui s’apprêtait à rejoindre l’Olympique de Marseille. « Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir », avait écrit le président du Collectif Ultras Paris (CUP), Romain Mabille, sur son compte Instagram. Après la signature de son contrat en faveur du PSG, ce dimanche, Lucas Hernandez a tenu à éclaircir la situation avec les fans parisiens.

Lucas Hernandez : « J'ai envie de rentrer dans cette famille »

À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez quitte la Bundesliga pour rejoindre la Ligue 1. Le champion du monde 2018 a signé un bail de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2028. Vomi par le CUP avant même son arrivée pour ses origines marseillaises, l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid veut faire table rase du passé. S’il n’entend pas renier son attrait pour l’OM, le nouveau numéro 21 du PSG a tenu à faire passer un message fort à Romain Mabille et au CUP.

« Je suis ici, je vais mouiller le maillot. J'ai envie de rentrer dans cette famille. Je vais tout donner pour qu'on soit tous ensemble. Vous allez voir, tous les supporters, que je suis quelqu'un qui va tout donner pour ce club. C'est ma maison (la France). Toute ma famille habite ici. C'est quelque chose que je recherchais. C'est le bon moment de revenir en France et de me rapprocher de ma famille. Quand tu vois ça en dehors (le virage), c'est impressionnant. Quand tu joues pour eux, c'est encore mieux. C'est un truc de fou. J'ai hâte de commencer à jouer pour le PSG au Parc des Princes. Chers supporters de Paris, vous avez un guerrier dans votre équipe, un nouveau joueur qui va tout donner et mouiller le maillot jusqu'à la fin », a déclaré Hernandez au micro de PSG TV. Reste maintenant à savoir ce qu’en pensent les Ultras parisiens.