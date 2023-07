Directeur sportif du PSG jusqu'en juin 2022 avant d'être remplacé par Luis Campos, Leonardo s'est exprimé sur le cas Kylian Mbappé, et l'a sévèrement taclé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé, une attitude qui ne passe plus

Le dialogue est sans doute définitivement rompu entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Face à ses récentes déclarations accordées à France Football, l'attaquant français fait beaucoup parler de lui, mais pas de la meilleure des manières. À Paris, ses dirigeants, et plus particulièrement son président Nasser Al-Khelaïfi, commencent sérieusement à s'agacer, et attendent encore et toujours que le natif de Bondy prenne une décision claire sur son avenir au PSG.

La position du joueur français reste la même. Rester à Paris jusqu'en 2024 et partir libre au Real Madrid l'été prochain. Un choix vécu comme une trahison au sein de la direction parisienne qui ne cédera pas aux caprices de sa star. La deadline est fixée au 31 juillet. Une fois la date passée, et sans prolongation de Kylian Mbappé, le PSG mettra son joueur sur le marché des transferts, et le laissera partir pour "un montant raisonnable", d'après L'Équipe.

Leonardo invite Kylian Mbappé à partir

Il a joué un rôle majeur dans la prolongation de Kylian Mbappé l'an dernier. Remplacé par Luis Campos en juin 2022, Leonardo surveille de près ce qu'il se passe au PSG. Pour la première fois, il a accepté de se prononcer sur le cas de l'attaquant français dans les colonnes de L'Équipe, et n'a pas mâché ses mots pour donner son avis sur les agissements du natif de Bondy.

"Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu qu'il parte, peu importe la manière." Une prise de position claire qui ne devrait pas manquer de faire parler. Plus les jours passent, et plus la cote de popularité de Kylian Mbappé se dégrade au sein du club de la capitale, ainsi qu'en dehors.