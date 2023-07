Alors que Sergio Rico ne devrait pas retrouver la compétition de sitôt, le PSG pourrait s’offrir un autre champion du monde après Lucas Hernandez.

Mercato PSG : Luis Campos cherche la doublure de Gianluigi Donnarumma

Victime d'un grave accident de cheval le 28 mai dernier, Sergio Rico est sorti du coma et a envoyé un message de remerciement ce dimanche sur Instagram. « Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont montré et donné leur soutien durant ces jours compliqués. Je continue de travailler sur ma récupération et chaque jour ça va mieux. Je me sens très chanceux, encore une fois merci à tous, j'espère pouvoir vous voir bientôt », indique le gardien de but du Paris Saint-Germain.

Pour autant, l’international espagnol de 29 ans ne devrait pas revenir de sitôt sur les terrains. Une situation qui oblige Luis Campos à travailler sur le recrutement d’un nouveau portier cet été. De retour de prêt à Nottingham, Keylor Navas ne souhaite toujours pas être la doublure de Gianluigi Donnarumma. D’après les derniers échos concernant le mercato du club de la capitale française, l’heureux élu pour le poste pourrait être un autre international français.

Hugo Lloris proposé au PSG

Le PSG poursuit son recrutement. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, le récent champion de France a officialisé l’arrivée de Lucas Hernandez, dimanche. À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, le polyvalent défenseur de 27 ans s’est engagé en faveur des Rouge et Bleu pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028.

Mais Lucas Hernandez pourrait bientôt être rejoint par d’autres tauliers de l’Équipe de France. En effet, si le journal espagnol Sport annonce que Randal Kolo Muani pourrait bientôt rejoindre les rangs du PSG, Hugo Lloris aurait lui aussi été proposé à Luis Campos ces derniers jours. Toutefois, le média Sports Zone, qui livre cette information, précise que le champion du monde 2018 aurait également été proposé à l'Inter Milan.

Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore formulé la moindre offre de la part des dirigeants parisiens. En Angleterre, le Daily Record confirme la possible arrivée d'Hugo Lloris à Paris à un an de l’expiration de son contrat à Tottenham. Cependant, le média britannique assure que si l’ancien capitaine des Bleus tient à être libéré de sa dernière année de contrat, Daniel Levy, le président des Spurs, entend bien toucher une indemnité s’il venait à partir cet été. Le PSG est donc prévenu.