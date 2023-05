Alors que le mercato estival s'annonce mouvementé au PSG, le club de la capitale a pris sa décision pour l'avenir de Keylor Navas.

Mercato PSG : Keylor Navas n'a aucune chance de rejouer à Paris

Prêté six mois à Nottingham Forest en janvier dernier par le PSG, Keylor Navas voit la fin de saison se rapprocher, et ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Performant avec le pensionnaire de Premier League, le gardien costaricien a grandement contribué au maintien obtenu par le club anglais, mais ne va pas pouvoir poursuivre avec les Tricky Trees à cause d'un salaire trop élevé dont seulement 50% est pris en charge par les dirigeants britanniques.

De quoi envisager un retour au Paris Saint-Germain ? Pas vraiment. En effet, d'après les informations révélées par Foot Mercato ce mercredi, le gardien de 36 ans n'a aucun avenir au PSG, même en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma. de ce fait, la source indique qu'un transfert est envisagé par la direction parisienne pour récupérer quelques millions d'euros dans les caisses.

L'Angleterre, destination prioritaire de Keylor Navas

À l'approche de la fin de la saison avec Nottingham Forest, Keylor Navas va devoir se pencher sur sa future destination. Toujours selon Foot Mercato, l'ancien portier du Real Madrid se verrait bien rester en Angleterre. Une chose est certaine, il ne manque pas d'ambition, et l'avait ouvertement fait savoir au micro de Canal + il y a quelques semaines. "Je me sens capable de jouer dans n’importe quelle équipe. On verra dans le futur ce qu’il se passe. J’aimerais, quand mon prêt sera terminé ici, voir les intentions du club. Après on pourra prendre des décisions."

D'après la source, certains clubs de Premier League comme Chelsea, Leicester, Brentford ou encore Tottenham pourraient être tenter de recruter Keylor Navas la saison prochaine. Les prochaines semaines devraient donc s'annoncer mouvementées pour le gardien costaricien.