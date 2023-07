Le FC Metz a demandé un délai de deux jours avant de finaliser la venue d'un milieu géorgien. Alors que tout était bouclé, le joueur pourrait leur filer entre les doigts.

Mercato FC Metz : Un accord avec La Gantoise

La situation est tendue en Moselle. Alors qu'un accord avait été trouvé avec La Gantoise, Giorgi Chakvitadze pourrait s'éloigner du FC Metz. La faute à une demande de réflexion de deux jours venue du staff messin, annonce Sacha Tavolieri dans un tweet. La signature d'un prêt avec option d'achat, dont le montant n'a pas été communiqué, devait avoir lieu ce lundi.

Mais le joueur, qui sort d'une saison correcte avec le SK Slovan Bratislava où il était prêté (1 but, 10 passes désicives en 47 matchs), est observé par plusieurs clubs, et le deal pourrait bien échapper au FC Metz. L'attente sera longue jusqu'à mercredi pour les fans du club messin.

Un grand espoir ruiné par les blessures

Giorgi Chakvitadze explosera-t-il un jour ? À son arrivée en Belgique en 2017, la pépite d'à peine 17 ans est vue comme l'un des plus gros espoirs du championnat belge. Enchantant les spécialistes de dribbles pour sa première saison complète en 2018-2019, Giorgi Chakvitadze a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 31 rencontres.

Des prestations abouties pour un jeune qui n'a pas totalement éclos. Et qui devrait encore attendre. Car les deux saisons qui ont suivi furent quasiment blanches pour le jeune géorgien, avec moins de 1000 minutes disputées sur l'ensemble des deux exercices. Prêté à Hambourg puis à Bratislava, c'est en Slovaquie qu'il retrouvera du temps de jeu, en disputant 47 rencontres lors du dernier exercice. Un but, 10 passes décisives, de quoi relancer l'intérêt pour le Géorgien de 23 ans, à un an de la fin de son contrat. Hormis le FC Metz, aucun autre club intéressé par le joueur n'a fuité.