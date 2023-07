Si le PSG veut avoir Victor Osimhen cet été, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a clairement indiqué la voie à suivre à son homologue parisien.

Mercato PSG : Naples refuse une offre de 100M€ pour Victor Osimhen

Luis Campos veut absolument attirer un grand numéro 9 cet été et le nom de Victor Osimhen est régulièrement associé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Mais le SSC Naples ne compte pas brader son serial buteur. Dimanche soir, La Gazzetta dello Sport a révélé que le PSG a formulé une offre de 100 millions d’euros pour l’international nigérian de 24 ans. Une proposition aussitôt refusée par Aurelio De Laurentiis, qui l’a jugé en dessous de ce qu’il attend pour se résoudre à délivrer un bon de sortie à Victor Osimhen. Ce lundi, le dirigeant italien a personnellement fait le point sur la situation de son joueur.

De Laurentiis attend « une proposition plus qu’indécente » pour Osimhen

Victor Osimhen fait rêver le Paris Saint-Germain, qui aimerait l’attirer dans ses rangs au cas où Kylian Mbappé signait au Real Madrid cet été. Ce lundi, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a dévoilé sa condition pour le laisser partir. « Victor Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, j’en ai la certitude. Ensuite, comme je l’ai déjà dit, si une proposition plus qu’indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l’avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres », a expliqué le patron du Napoli dans des propos relayés par Fabrizio Romano.

Selon diverses sources, le champion d’Italie réclamerait un montant compris 150 et 180 millions d’euros pour laisser partir Osimhen. « Si la piste menant à l’ancien joueur du LOSC n’est pas concluante, le PSG pourrait se tourner vers d’autres joueurs, comme Harry Kane et Randal Kolo Muani, des joueurs avec lesquels il a maintenu le contact ces dernières semaines », précise RMC Sport.