Alors que son départ du RC Lens semblait se préciser ces derniers jours, Loïs Openda n'est pas encore certain de rejoindre les rangs du RB Leipzig.

Mercato RC Lens : Le RB Leipzig met le dossier Loïs Openda en stand-by

Changement de stratégie de la part des dirigeants allemands. Face au nouveau refus du RC Lens après une offre de 43 millions d'euros formulée par Leipzig la semaine dernière, le pensionnaire de Bundesliga a décidé de mettre le dossier Loïs Openda en attente. En effet, selon les informations divulguées par Bild, le dernier 3e du championnat d'Allemagne se serait mis à la conquête de Folarin Balogun, l'attaquant américain d'Arsenal.

De retour à Londres à l'issue d'un prêt concluant au Stade de Reims, Folarin Balogun ne compte pas être à nouveau prêté cet été. Il impose à ses dirigeants un transfert sec si ces derniers ne misent pas sur lui à la reprise de la compétition. Pour le céder, Arsenal demande a minima 60 millions d'euros, une somme encore plus conséquente que celle demandée par le RC Lens pour Loïs Openda.

Loïs Openda veut absolument aller à Leipzig

Dès qu'il a appris l'intérêt du RB Leipzig à son égard, Loïs Openda n'a pas hésité une seule seconde. Rapidement, il s'est mis d'accord avec les dirigeants allemands concernant son futur contrat, et a fait savoir à la direction lensoise qu'il ne comptait pas poursuivre avec les Sang et Or. Mais visiblement, l'attaquant belge ne s'attendait pas à ce que le RCL se montre aussi tenace en affaires, et cela pourrait bien venir chambouler ses plans dans les jours à venir.

Car si Leipzig parvient à trouver un accord avec Arsenal dans les prochaines heures pour Folarin Balogun, les espoirs de rejoindre le pensionnaire de Bundesliga s'envoleraient pour Loïs Openda, et sa relation avec les dirigeants lensois se dégraderait sérieusement par la suite.