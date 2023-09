Avec un seul point pris en quatre matchs disputés, le RC Lens doit absolument gagner face au FC Metz. Découvrez la compo de Franck Haise.

RC Lens-FC Metz : Victoire attendue à Bollaert

Il est bien loin le RC Lens de la saison dernière qui a failli chiper le titre de champion de France au Paris Saint-Germain. Quelques mois plus tard, les Sang et Or sont mal en point, avec un seul point pris depuis le début de la saison. Entre-temps, le mercato estival est passé par là, avec les départs de Seko Fofana et de Loïs Openda, mais suite au recrutement effectué par les dirigeants, il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter au moment de démarrer ce nouvel exercice.

L'ossature du RCL est resté quasiment identique à celle de l'an dernier, et il est difficile d'expliquer ce qui ne fonctionne plus jusqu'à présent. Pour Franck Haise, des solutions vont devoir être trouvées rapidement, car en plus du championnat qui reprend ce week-end après deux semaines de trêve, la Ligue des Champions va démarrer mercredi à Séville. Afin de préparer au mieux cette rencontre, une victoire est attendue samedi soir à Bollaert face à Metz, un adversaire a priori abordable sur le papier, mais qu'il ne faudra pas négliger.

Franck Haise avec de nombreux absents face à Metz

La tâche ne sera pas simple pour l'entraîneur artésien. L'infirmerie du RC Lens est bien remplie, et plusieurs joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour la réception du FC Metz. C'est notamment le cas pour David Pereira da Costa, ainsi que Wuilker Farinez et Jimmy Cabot qui ne sont toujours pas remis de leur grave blessure survenue la saison dernière.

En plus des blessés, deux joueurs que sont Facundo Medina et Neil El Aynaoui, sont suspendus, et ne pourront pas participer à la rencontre de samedi. De ce fait, Franck Haise va devoir effectuer quelques changements dans sa composition de départ.

La compo probable du RC Lens face à Metz :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, M. Haïdara

Milieux : F. Sotoca, S. Abdul Samed, A. Diouf, D. Machado

Attaquants : A. Thomasson, E. Wahi, A. Fulgini