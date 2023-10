Le prochain mercato d’hiver réserve peut-être de grandes surprises du côté du RC Lens, qui s’est déjà renseigné sur un jeune attaquant du Paris SG.

Mercato RC Lens : Le RCL s’est renseigné sur Hugo Ekitike

Lors du récent mercato estival, le Racing Club de Lens a entrepris des démarches ambitieuses pour renforcer son secteur offensif. Cette initiative visait surtout à combler le vide laissé par le départ de Loïs Openda, transféré au RB Leipzig. Pour répondre à ce défi, les dirigeants lensois n’ont pas hésité à débourser environ 30 millions d’euros pour s’attacher les services d’Elye Wahi en provenance de Montpellier HSC.

Le jeune attaquant franco-ivoirien connait des débuts prometteurs au sein de l’effectif lensois. Déterminant sur les trois premiers matchs du RC Lens en Ligue des Champions, Elye Wahi a empêché la défaite des Sang et Or en inscrivant le but égalisateur face au PSV Eindhoven (1-1), mardi dernier. L’attaquant de 20 ans est impliqué sur tous les buts de son équipe en C1, mais il peine à se montrer aussi efficace en championnat.

Présent en conférence de presse, Franck Haise a confirmé la nécessité de travailler avec lui pour que le jeune joueur soit encore plus performant. Toutefois, Elye Wahi n’était pas la seule piste offensive explorée par les Lensois lors du dernier mercato. Foot Mercato révèle que le RC Lens s’était également renseigné sur Hugo Ekitike, en grande difficulté au PSG.

Hugo Ekitike en grande difficulté au Paris Saint-Germain

La direction parisienne avait exprimé cet été sa volonté de se séparer de l'ancien attaquant du Stade de Reims cet été afin de faciliter l’arrivée de Randal Kolo Muani. L’Eintracht Francfort était intéressé par ce deal, le RC Lens songeait aussi à profiter de l’occasion pour le recruter. Mais Hugo Ekitike a finalement refusé de quitter le navire parisien où il doit se contenter d’un temps de jeu quasi inexistant.

Depuis l’entame de la saison, l’avant-centre de 21 ans n’a disputé que huit petites minutes sous le maillot parisien. Si sa situation ne s’améliore, il devra être amené à faire ses valises cet hiver. Reste à savoir si le RC Lens reviendra à la charge pour sa signature. Tout reste possible en période de mercato.