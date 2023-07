De retour à l'OL à l'issue de sa demi-saison avec le Stade Rennais, Karl Toko-Ekambi pourrait rebondir du côté de Fenerbahçe cet été.

Mercato OL : Fenerbahce se propose pour Karl Toko-Ekambi

Son prêt au Stade Rennais durant la deuxième partie de saison a été vécue comme une délivrance par Karl Toko-Ekambi. Problème, celle-ci n'était que temporaire, et l'attaquant camerounais se retrouve de nouveau dans la tourmente aujourd'hui. Pas conservé par le SRFC, il est attendu à Lyon dans les prochains jours pour reprendre l'entraînement, mais le voir porter le maillot lyonnais à la reprise de la compétition est une option inenvisageable pour le joueur ainsi que les dirigeants.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Olympique Lyonnais, Karl Toko-Ekambi pourrait être sauvé par Fenerbahce, comme l'annonce Foot Mercato. En effet, les dirigeants turcs seraient assez emballés à l'idée de voir l'attaquant camerounais rejoindre l'effectif cet été, à condition que ce dernier soit libre de tout contrat.

L'OL pense à rompre le contrat de Karl Toko-Ekambi

C'est une solution qui a récemment été envisagée par l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines. Dans une situation délicate au sujet de Karl Toko-Ekambi, les dirigeants rhodaniens semblaient enclin à le libérer de son contrat pour que ce dernier puisse s'engager librement dans le club de son choix.

D'ailleurs, cette hypothèse est toujours d'actualité selon Foot Mercato, mais les dirigeants lyonnais veulent prendre leur temps, sans doute en espérant qu'un club se positionne pour racheter la dernière année de contrat du joueur de 30 ans, et permettre à l'OL de récupérer une petite somme d'argent. À l'heure actuelle, Fenerbahçe est en pole position, et des négociations entre les deux parties sont d'ores et déjà en cours pour trouver une solution qui convient à tout le monde.