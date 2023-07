Aurelio De Laurentiis, président de Naples, n’entend pas brader Victor Osimhen, érigé en priorité par le PSG, et l’a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Victor Osimhen pour oublier Mbappé à Paris

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG fait de Victor Osimhen sa cible prioritaire pour renforcer son attaque la saison prochaine. Pour recruter l’attaquant de 24 ans, le club de la capitale aurait transmis une proposition de 100 millions d’euros à Naples pour conclure la transaction. Mais l’offre parisienne aurait aussitôt été repoussée par Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, qui la jugerait insuffisante par rapport à ses exigences.

« Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, c'est certain. Mais si une proposition plus qu'indécente arrivait, nous passerions à autre chose et trouverions un autre talent », a dernièrement déclaré le dirigeant italien. Et ce mardi, le patron des Partenopei a envoyé un message personnel à son homologue du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, sur le prix exact de Victor Osimhen.

Aurelio De Laurentiis : « Le seul club qui pourrait ramener Osimhen est le PSG »

Pour déloger Victor Osimhen du SSC Naples, il faudra s’attendre à dépenser beaucoup d’argent. En cas de départ cet été, l’ancien buteur du LOSC deviendrait tout simplement le deuxième joueur le plus cher du monde derrière Neymar et ses 222 millions d’euros du Barça au PSG à l’été 2017. En effet, Aurelio De Laurentiis a expliqué au micro de Sport Mediaset que le seul club capable de recruter son numéro 9 est le Paris SG. « Le seul club qui pourrait ramener Osimhen à la maison est le PSG. Donc si Nasser Al-Khelaïfi veut proposer 200 millions d'euros, on attend et on évaluera », a déclaré l’homme d’affaires italien.